老公拼命賺錢養家　忽略與妻兒相處　網民談愛情與麵包該怎抉擇…

事情總有一個取捨之間存在，面對麵包和家庭之間該怎麼去找出一個平衡點，這是我們該好好的去做一個思考。



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老公為了拚事業而忽略家庭大家可以接受嗎？？因為曾經受不了，所以跟先生溝通過他給我的說法，是他想趁小孩還小（五個月左右），趕快拚一拚等到一段時間後，孩子大一點了他就可以比較悠閒不用排那麼滿 這樣就有時間陪小孩，但我覺得小孩的童年只有一次我想要讓小孩感受到滿滿的愛。

而不是覺得爸爸一直都在忙而忽略他，另外夫妻感情也因為先生全年無休的原因，而大受影響我覺得應該要偶爾放假出去走走，但先生只要有空檔就是接案，我也跟他說過賺錢也要顧及健康，但他還是很拚常常他下班回來我們倆幾乎沒什麼對話的時間，因為他回到家依然在回一堆訊息以及紓壓（玩遊戲），有時候覺得我們之間好像有很厚的一道牆⋯

想上來抒發心情，因為只有在這裡沒人知道我是誰，請不要叫我離婚，主要是想請教有沒有曾經有過這種經歷的過來人可以分享，後來怎麼改善夫妻關係的。

社員回覆：

「這種事很難取捨，現在不賺錢，以後小孩逐漸懂事的時候，反而爸爸要更努力賺錢，更沒時間陪小孩，但我寧可前面辛苦點，把經濟穩住之後再來談其他的，沒有經濟基礎，問題更多，小孩也不會有更好的生活」



「麵包與感情是無法在同一時間兼顧的」



「這麼競爭的社會經濟環境，妳該慶幸有這種老公！體諒老公吧！」



「對你而言怎樣才算滿滿的愛，爸爸辛苦工作為的也是讓小孩跟你有好日子過..你在意的到底是老公忽略你，還是老公忽略小孩？他也說了等他大了點自然會妥善安排時間」



「不是有句話說，男人抱起磚頭就沒辦法抱妳 ，放下磚頭又養不了妳，



妳要愛情還是麵包？貧賤夫妻百事哀他如果不趁現在努力賺錢而是整天陪伴妳和孩子，給你們滿滿的愛，難道你們生活就不會為了柴米油鹽醬醋茶吵架嗎？」



「我覺得你需要換位思考這個價值觀...說真的我還沒有男朋友，我就知道這是不可能的事要養的起你跟小孩他勢必要犧牲陪伴，要陪伴你跟小孩他勢必要犧牲經濟你該懂事了，媽媽~」



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