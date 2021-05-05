映灣園一家四口入竹篙灣隔離營分兩房　媽媽分享走佬袋必需品

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-05 19:43

近來新冠肺炎已出現不少變異病毒的個案，為了防止疫情擴散，政府的措施亦變得更強硬，當發現大廈有確診變種個案，全幢大廈所有住戶均需入竹篙灣隔離營。不少家長也擔心居住大廈有確診個案，突然要入隔離營而家中又沒有足夠的物資，作為映灣園居民的Mindy媽媽分享，入住隔離營一定要為小朋友帶備以下物品。 （相片由受訪者提供）

只有8小時準備 親友團十分重要

在4月29日，東涌映灣園11座有外傭及其少主感染變異病毒成為新聞焦點，居住在映灣園的Mindy在當日晚上7時得知映灣園11座被圍封強制檢測，約9時才得知要隔離檢疫，因為指引不清晰，直至翌日（30日）中午才被告知一家四口要即時離家前往竹篙灣檢疫中心。因此，Mindy只有約8個小時可以準備入營物品，但是由於被圍封不能出門購物，所以有些東西要親友幫忙購買。

無WIFI最麻煩 飯盒循環吃三次

竹篙灣檢疫中心提供兩人房型，因此一家四口被逼拆開，Mindy和９歲就讀小四的兒子一間房，爸爸則和13歲就讀中一的大兒子一間房。Mindy指2個兒子學校都恢復每天面授半天，但是學校仍然照顧被送進隔離營的學生，會安排網課和上傳教材給他們，但檢疫中心卻沒有ＷiFi。Mindy說：「沒有ＷiFi這件事真的很困擾，大人要上網工作，小孩上網課都要上網。不過可以通過申請，檢疫中心會提供sim card，需要1-2日。」

至於三餐方面，一入檢疫中心便要填好一個星期7日的菜單，因為只需填一次，因此21日的隔離時間要循環吃三次。第一天入營時，Mindy直言伙食安排頗混亂，畢竟一下子上千人入住，在所難免，可以理解。而隔天開始就有很大改善，三餐正常送餐，至於食物質素，小朋友表示是在可以接受的範圍，雖然簡單但是味道還可以，只是要連續吃三個星期，就要忍耐一下。中心每天會派發紅色垃圾袋，把垃圾綁好放在房門外，會有人收，全都是當作有感染風險的醫療廢棄物處理的，而房間內的清潔就要自行負責。

Mindy也為大家總結了一些必備物品清單，家長可跟著準備一個「走佬袋」以防不時之需（按圖即看）：

+ 6 + 6 + 6

父母心態對小朋友影響巨大

要入住隔離營對小朋友來說是一大挑戰，Mindy認為父母自己要先穩定情緒，然後小朋友能夠從父母身上獲得安穩的力量，能一起冷靜面對突發的環境。看見父母都能夠繼續安穩生活的話，會給小孩力量，知道沒什麼好怕，也沒什麼好焦慮的。Mindy笑言大兒子是個宅男，適應起來沒問題，但小兒子年紀小比較好動，挑戰比較大，他非常想念學校和同學，但是他心裡還是能理解的。因此，來自父母的那股安定的力量很重要，能影響子女怎麼看待這件事情。

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目前需要作檢測的市民有六個途徑可進行檢測，點圖即看:

社區檢測中心預約網址：（按此）

+ 17 + 17 + 17

由於檢測中心是所有市民都可以預約，因此名額較為緊張，因此各區都設有流動採樣站並專為須接受強制檢測的人士服務，不過流動採樣站的服務日期十分短暫，家長有自行留意。

+ 23 + 23 + 23

*流動採樣站的服務時間或服務對象如有變動，以現場公布為準。

23個流動樣本收集點：