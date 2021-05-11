9歲男童越級考英國會考數學科攞A 媽媽：考試令佢有成功感

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-11 07:00

不少家長都希望自己的小朋友聰明伶俐，在學業上一帆風順，但當小帆船已滿足不到小朋友成長的引擎時，為他們營造一個更具挑戰性的環境，繼續在人生路上乘風破浪也不容易。陳偉騫今年只有９歲，但其數學水平已經達到相當於舊制中五會考的A水平，不過媽媽Anthea直言，在她眼中兒子只是數學比較好的小朋友。 攝影：黃寶瑩

偉騫與媽媽Anthea

Anthea是四孩之母，偉騫是家中長子，自四歲起已經會時常在紙上作畫、寫文甚至做數。在數學方面，Anthea當時留意到他雖然不是每次都計到正確答案，但他仍願意一次次地嘗試，於是當時便為偉騫報讀了與數學相關的補習班、珠算班，加上爸爸的教導，很快偉騫便能處理深兩、三學年的題目。

隨著偉騫的數學能力急速進步，學校數學堂的內容在偉騫眼中自然變得相當簡易。Anthea強調：「這個情況要視乎父母的教育，如果你跟小朋友講『識曬係會好悶』，他就會入腦！父母要引導小朋友發揮長處，已經掌握便可以協助其他同學，可以做小老師。所以數學堂上偉騫都獲得不少成功感，都喜歡上數學堂。」

大型補習社不收小朋友 考試獲得成功感

現時9歲的偉騫數學能力與舊制的中五學生相若，即領先同齡小朋友約7年！最初的補習社也已經處理不到偉騫的能力，Anthea也有詢問一些坊間為中學生服務為主的連鎖補習社收不收偉騫，但都被婉拒。最終經過一番折騰後，才找到一間小型補習社收他，加上偉騫數學方面的知識也一直主要由爸爸教授，因此偉騫並沒有因此停滯不前。

不過，成長中小朋友最需要的便是成功感，因此Anthea抱著為兒子獲得認可的心態，幫偉騫報考數學科IGCSE（國際普通中學教育文憑考試，為國際學生而設的中五程度考試），結果考獲120分的成績，相等於以前中五會考A的成績。Anthea指：「因為偉騫的努力需要一個肯定和認受性，無論海外還是本地，要證明小朋友數學能力也只能靠考試，當時幫他報考只是想讓他展現自己所長。現在結果不錯，偉騫都有成功感，加上有哥哥姐姐來訪問他，都是一份對他的肯定！」

+ 3 + 3 + 3

「數學神童」也需努力克服障礙

雖然偉騫的數學能力突出，但Anthea也沒有為小朋友進行過任何資優評估，因此偉騫目前還稱不上為「資優兒童」。很多人以為像偉騫這種從結果上看起來是「數學神童」的小朋友，一定是對數學特別著迷日做夜做，但事實卻非如此。

偉騫對數學有興趣不抗拒，但學習始終並非一帆風順的事情，Anthea指，當偉騫做到中學程度的題目時，會出現很多文字題。這些文字是小學絕不會接觸到的用字，而且程度愈深，需要使用的公式亦愈多，因此儘管偉騫對數學有興趣，甚至可能有天賦，但都需要一定的堅持才能一直進步。因此偉騫雖不至於抗拒地做數，但絕不是每次做數都「笑笑口」。

「數學神童」都是兒童

外界對於偉騫的數學能力多為覺得不可思議，但偉騫自己卻不以為然，當被問及可以如何記下如此大量公式時，偉騫直言：「我也不是很知道。」因為對他來說，是一件很自然而言的事。而媽媽Anthea亦分享了別人對偉騫的感想大多是較為成熟、講道理的，或許是因為數學講求邏輯所致。相比起其他三名子女，偉騫亦的確更加自律，但在自己眼中，偉騫其實只是一個「數學叻嘅小朋友」，平日也一樣喜歡打機、玩樂。

對於偉騫將來的升學路，Anthea亦不打算以學校能提供多少數學科上的支援作選校標準，她更注重小朋友的品德教育，小朋友將來能成為一個有承擔和有獨立思考的人才是最重要的事。

相關文章：10歲男童越級考英國會考獲2科A* 媽媽：從不限制他坐定定學習