疫情在家工作才明白太太平日辛勞　2孩爸爸：我連對功課都有甩漏

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-03 22:33

新冠疫情已持續一年多，父母「在家工作」和子女「在家學習」都已經成為了生活的新常態。在突如其來的改變下，父母要更多的溝通去分配工作，任職工程的蔡先生，在沒有疫情前工作早出晚歸，一年也沒有多少天留在家。疫情下，被逼在家工作的他，開始更多地分擔老婆的工作，終於明白到平日太太的辛苦之處。

魔鬼在細節 自認是個「不合格」爸爸

蔡生和蔡太分別任職工程和化驗工作，在疫情下蔡太不但沒有在家工作的機會，反而因更多人需要檢測而變得更忙，而蔡生則因為公司有確診同事，因此開展了在家工作的日常。

蔡生育有一子一女，大女Edwina九歲，幼子Endy則四歲。剛開始在家工作時，蔡生直言「揦手唔成勢」，即使有照太太吩咐幫子女對功課，但太太回家後再看一次也會發現很多問題：「我本身以為好簡單，都係幫佢地檢查下功課，原來好複雜！佢地有時會抄漏功課，你又要上返校網睇佢地有冇做漏，雖然可能係借口，但男人始終係粗心大意啲，好多時自己都睇漏眼，太太返嚟仲發現到功課有錯。」如果要為自己在疫情期間照顧子女的表現打分，他會給自己「不合格」！

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有幸自己年輕 疫情留家贏來親子關係

蔡生回想起疫情前小朋友上學的日子，大部分工作都由學校去分擔，疫情後也花了一段時間才掌握子女的網上課堂如何登入，有用的校網、資料可以在哪裡看。而且自己是幸運的，因為還年輕，很快便上手，女兒同學一些父母較大年齡，可能智能手機也未用得好，這段時間是相當辛苦。

現時，Edwina和Endy一星期也有數天是回校面授，蔡生認為他們也是被困到悶，因此心態上也變成期待和希望上學，最大轉變是幼子:「以前返學仲會扭計話唔想，宜家就唔會。」自從蔡生在家工作和子女增加了相處時間後，令他反思人生的重心應更多放在家庭，但始終身不由己，工作仍然是限制了他們的親子時間。在家工作期間，他發現女兒竟識洗米煮飯，這些他以前是從來不知道，女兒也沒有告訴自己。

相反，自己則更為遜色，在子女心目中自己可能「只係識玩」，家中碗筷放在甚麼位置也不清楚，這次疫情可以在眼皮底下看着他們成長，是最大的收獲！女兒現時更會和自己說心事，還記得最心悒的一次是疫情前自己常常早出晚歸，回家後廁所燈掣有一張女兒的手寫字條：「爸爸可唔可以早啲返，想同爸爸玩。」

媽媽自言做醜人 學霸兩字成陰霾

蔡太相比起先生更注重小朋友的學業，因此也會擔心影響了親子關係，而是否為子女報補習班更是夫妻間一直以來的矛盾。蔡生認為:「小朋友一讀書就讀20年，咁細個就開始頂得幾耐?同埋補習就可以，咁啲補習社自己嘅小朋友係咪個個考第一?」最終，蔡生決定如果女兒小一成績可以，補習的事便先擱置，但萬萬沒想到這成為了將來太太的壓力來源。

在蔡太的努力教導下，Edwina小一時便已考獲全級第一，由於幼稚園時也一直名列前茅，因此每到考試季節，身邊認識的媽媽群組總會說：「唔使驚啦，你個女學霸嚟！」這些說話都無形給了蔡太重擔，蔡太更有一次印象深刻：「嗰時我個囡英文考全級第二，老師同我講個囡可以做得更好，我心諗都已經第二。」這些由「學霸」二字衍生的壓力，令蔡太自知有問題但仍難馬上放下，近來疫情在家觀察到大女學習上也開始出現惰性，也會擔心成績會否受影響，不過幸好女兒比自己看得更開：「佢就無我咁在乎，有時仲話想試下考第二之類。」

蔡生、蔡太以及家福會高級經理註冊社工張詠珊

疫情下家庭是否幸福 調整分工成關鍵

家福會了今年進行了「疫境下的家庭生活新平衡」的調查，探討「在家工作」和「在家學習」措施對家庭幸福的影響。結果發現有家庭在這段時間的幸福感不減反增，當中關鍵是做好調整分工。

家福會高級經理註冊社工張詠珊表示，疫情下父母要調整分工，而且愈仔細清晰將更加有助減少矛盾，例如先生幫忙看功課，可能會較太太「寬鬆」，這時兩者便要做好溝通，去交代彼此的期望是甚麼，最重要的是要尊重對方，放權是相當重要的一環。另一個常見情境是，幫助照顧分擔的長輩，因太疼孫子而打破父母的約束，例如規定了不能玩手機，但長輩心軟放任，這時便要了解長輩背後心理再逐一拆解，很多時只是長輩希望得到孫子認同，希望聽到「最鍾意婆婆！」這類說話，但父母便要告訴長輩正確的心態不應如此。

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