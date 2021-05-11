Bob家住獨立屋花園可放巨型充氣滑水梯　陳豪超大客廳全家露台BBQ

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-11 20:30

娛樂圈有不少星爸星媽會分享仔女在家中的生活點滴，其中他們的家居面積之大，讓網民非常羨慕！早前Bob 林盛斌太太貼出他和仔女相處片段，只見Bob家中客廳非常廣闊，花園還裝得下巨型充氣滑梯。今次就整合娛樂圈住大屋的星爸星媽，看看他們家大得有多誇張！

Bob 林盛斌住獨立屋花園玩滑水梯

Bob 林盛斌育有4個仔女，他經常在Instagram 分享和仔女的相處點滴，很多人都留意到Bob 和家人居住的家非常廣闊。早前Bob太太貼出林盛斌陪家人玩耍的片段，只見家中客廳非常大，還能夠在花園裝充氣滑梯，非常誇張。Bob 現居於九龍塘獨立別墅，在以前發佈的影片中可見，Bob的家共有3層樓，4個仔女還有「學習間」，用作放置教材、做功課等，此外更有玩樂室，主人房大到可以讓仔女翻筋斗、拱橋和跳舞。

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陳豪家中露台睇住日落BBQ

陳豪早前搬屋，太太陳茵媺除了照顧三個仔女之外，還做埋電工，親手用錘仔同電鑽組裝電視櫃。據悉，陳豪原本持有大埔比華利山一個近2500呎的大單位，但為了三名子女可入讀港島區國際學校，早年他們舉家搬到港島，入住月租7萬的南灣嘉麟閣，近日再搬到隔離座。新屋可以在露台睇住日落同海景BBQ。陳茵媺曾經分享在客廳露營的照片，只見一家五口可以坐在巨型帳幕內，非常豪華，新屋以以米白色為主調走簡約風，飯廳放置圓形雲石餐桌，一家五口再招呼親朋戚友都沒有問題。客廳有落地大玻璃，向外望盡是海景以及山景，遠離煩囂兼能欣賞迷人日落。

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李嘉欣家設乒乓波房、健身室

李嘉欣與富商許晉亨結婚後，一家三口居住在位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」，早前李嘉欣分享她在家休閒玩樂的片段，讓豪宅內部曝光。據悉，許晉亨在曉廬擁有兩個單位，面積分別為A單位3,816呎和B單位3,676呎。豪宅的客廳空間寬闊，亦有一面風景遼闊的大窗，李嘉欣的影片中曝光了乒乓波房、健身室、亦間接公開了自己的超豪衣帽間，房中更設有全身鏡牆，相當闊落，非常誇張。

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黃伊文家有2層高滑梯

黃伊汶曾經分享和囝囝陳真在家玩滑梯的短片，黃伊汶一家三口住在複式大屋，樓梯位置加裝滑梯，小朋友可以「瀡」滑梯落樓。除此之外，大屋有超大花園、迷你圖書館、畫室及園藝室等設施，讓囝囝在家中都可以放電！

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黎姿超大廚房設備齊全

黎姿早前曾拍片分享了5日的減肥餐單，片段中可以見到黎姿家中的巨型廚房，各種設施一應俱全，亦可以見到其豪宅佈置十分豪華，甚至有網民都驚呼「這不是皇宮嗎」？其實Gigi不時都有在IG分享日常生活，相中所見大廳以白色同灰色佈置為主，三個小朋友圍在一起做功課，畫面十分溫馨！

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