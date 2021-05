撰文: 余嘉文 最後更新日期: 2021-05-04 20:43

胡杏兒上月誕下細仔李奕宏(Liam),日前細仔終於滿月,一家人一起切燒豬蛋糕慶祝,胡杏兒表示「細細佬滿月啦,時間過得太快了!」。爸爸李乘德亦表示「Happy one month to our boy Liam 」,並強調孩子出世後這一個月對於BB和媽媽都非常重要。

胡杏兒上月(6/4)宣布誕下第3胎,當時杏兒在Instagram 上公佈喜訊,貼出一家五口合照表示「是的,又是男孩!Liam李奕宏來了!」。轉眼間已經一個月,胡杏兒再度貼出一家五口合照,表示「細細佬滿月啦,時間過得太快了!」。

胡杏兒細仔滿月。(胡杏兒ig)

爸爸李乘德亦表示「Happy one month to our boy Liam 」,強調「產後的這一個月從傳統上來說是個里程碑,對於新生兒來說非常重要,同時也標誌著母親一個月的良好休息和康復。」,並表示晚上由杏兒下廚煮晚餐慶祝。

