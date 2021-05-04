小一派位│升學專家教路7大製作Portfolio重點　必要知的叩門貼士

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-04 12:47

準備2021年9月小一入學「統一派位」結果，將於６月2及3日公布，屆時教育局將透過郵遞方式通知家長。雖然還有一個月的時間，兒童發展及升學專家Ken Sir建議家長現時可以為小朋友準備個人履歷及（Portfolio），同時可進行一些對叩門表演有幫助的訓練。

小一統一派位結果將於6月2至3日以郵遞方式通知家長，教育局早前公布，根據自行分配學位註冊後的學生人數統計，小一入學自行分配學位共有49,749個申請，成功獲派學位人數有23,107人，成功獲派此類學位的學生不足半數，餘下尚未獲分配的26,642位申請人，預計有超過25,000人參加統一派位。

教育局剛於3月8日公布《2020年度小一入學報告書》，發現去年全港各校網獲派首三志願的成功率稍微下跌，更有校網90%獲派首三志願，而成功率最低的校網為74網元朗，獲派首三志願的考生只有50.2%。

Ken Sir建議家長可趁放榜前到學校網頁瀏覽，確保取得最新及準確的叩門信息，相信屆時會有不少家長替子女進行叩門，他提醒家長若派位結果不理想，也要根據教育局的資料及程序，到所派學校完成註冊。

不要被「111」限制意願

由於不少家長在叩門時會遇到只接受在「三個階段」均填寫該校作為第一志願，即所謂「111」的學校，Ken Sir表示如果學校只是網上下載表格或網上遞交表格，家長亦可建議放膽一試。

另外，不少小學都喜歡取錄愛閱讀的孩子，有機會要求孩子帶一本書前往面試，所以家長應多鼓勵孩子閱讀及提升表達技巧以應付面試。最後，Ken Sir提醒家長 :「即使獲派結果不滿意，必須於指定日期前到獲派學校註冊，否則當作放棄學位，到時就真的『非叩不可』。」

按圖即睇Ken Sir 7大Portfolio製作貼士:

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有家長指由於疫情，令很多興趣班及比賽停辦，在製作小朋友的Portfolio時無從入手，Ken Sir說：「雖然疫情影響了孩子的課外活動或停辦了不同的比賽，但並不表示家長在Portfolio中沒有可描述的地方。我會建議家長應該將焦點改為告訴學校如何去為孩子選擇課外活動，從中去反映出家庭教育和學校的教學理念一致性，另外亦可考慮表達孩子在疫情中網上學習的自主表現等等。」

距離叩門時間大約還有一個多月，家長宜為孩子做好以下的訓練:

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以下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最高校網：

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以下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最低校網：

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熱門校網如41網的九龍城，獲派首三志願的成功率由2019年的68.6%，下跌至2020年的64.9%，跌幅為3.7%。去年跌幅最大的是43網黃大仙，獲派首三志願的成功率由2019的93.2%跌至去年70.4%，跌幅達22.8%。

去年首三志願成功率最高的校網83網沙頭角區為90%，較去年上升6.7%，另一熱門的12網灣仔區，去年獲派首三志願為63.6%，今年上升至74.3%，升幅達10.7%。而去年首三志願成功率最低的校網則為74網元朗，只有50.2%，比2019年下跌6.7。成功率第二低的校網為34網何文田，只有53.5%，比2019年足足下跌9%。

香港01美術組製圖

2019年全港獲派首三志願成功率最高及最低校網：

2019年全港獲派首三志願成功率最高及最低校網：

*資料來自教育局《2020年度小一入學報告書》

按圖即睇全港熱門學校統一派位所餘學額：

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按圖即睇要放棄參加大抽獎私立小學：