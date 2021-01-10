預設使用時限有助子女戒用電話？　父母沒做好榜樣難消孩子心癮

許多家長認為「看螢幕」對孩童有害，但電子產品已成為現代生活一部分，專家建議家長與孩童討論最合適的時間限制。英國皇家兒科醫學院（RCPCH）日前發佈指引，建議家長應考慮家中螢幕時間是否「控制得當？」、「干擾作息與睡眠」、「導致零食過量」決定螢幕使用時間。RCPCH主席拉塞爾維納（Russell Viner）表示，家長權衡看螢幕的時間對孩童好壞，比依循單一標準還管用。

應否限制小孩使用螢幕的時間？（按圖了解）

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回顧文獻研究 螢幕有害證據不足

根據《BBC》報道，為評看估螢幕的時間對孩童健康的影響，RCPCH回顧13篇文獻，其中大部分證據都是基於電視螢幕時間，但也包括手機和電腦。然而，並無明確證據顯示盯着螢幕對18歲以下孩童身心健康有害，雖然有中度證據顯示過多螢幕時間對肥胖、憂鬱、飲食過量有關，低度證據則顯示可能和焦慮、自卑和注意力不集中等行為問題有關。

研究團隊指出，這些研究的問題在於難以區分，究竟是螢幕使用過度造成肥胖或心理問題，或者僅是有肥胖、心理問題的孩童較常使用螢幕。

螢幕使用時間限制 專家籲與孩童討論

2016年美國兒科學會發佈指引，建議限制2至5歲孩童每天只能花費1小時收看高質量節目，並要求父母看螢幕時間與6歲以上孩童一致，加拿大兒科學會也於2017年發布類似指引。

然而無明確科學證據支持上述時間限制，因此RCPCH沒有發佈統一使用標準。RCPCH官員馬克斯戴維（Max Davie）建議，家長可依據家庭情況來決定螢幕時間的限制，做決定前可先評估「家人的螢幕時間是否受到控制？」、「螢幕使用會干擾家人想做甚麼嗎？」、「螢幕使用會干擾睡眠嗎？」、「你是否能夠在螢幕時間控制零食？」如果上述提示沒有問題，家長不用過度擔心。但若有障礙，螢幕時間可能是問題來源。

螢幕成現代生活 英學會提供4建議

拉塞爾維納指出，使用螢幕已是現代生活的一部分。但是孩童睡前一小時最好不要使用螢幕，家長應慎選較幼小孩童的使用內容，並鼓勵年長孩童自律，且必須有家長監督。

此外，家長何時該干預孩童使用螢幕？RCPCH提出4項提示，

．用餐時間最好不要使用螢幕； ．如果孩子的螢幕時間使用似乎失控，家長應該考慮干預； ．家長也應該考慮自己的螢幕使用時間，包括是否經常無意識地使用設備； ．年幼的孩子需要面對面的社交互動，螢幕無法替代。

參考資料：

1. Worry less about children's screen use, parents told. 2. Stiglic N and Viner RM. Effects of screentime on the health and well-being of children and adolescents: a systematic review of reviews. BMJ Open 2019;9:e023191.

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