預設使用時限有助子女戒用電話？　父母沒做好榜樣難消孩子心癮

應否限制小孩使用螢幕的時間?(按圖了解)

回顧文獻研究 螢幕有害證據不足

根據《BBC》報道,為評看估螢幕的時間對孩童健康的影響,RCPCH回顧13篇文獻,其中大部分證據都是基於電視螢幕時間,但也包括手機和電腦。然而,並無明確證據顯示盯着螢幕對18歲以下孩童身心健康有害,雖然有中度證據顯示過多螢幕時間對肥胖、憂鬱、飲食過量有關,低度證據則顯示可能和焦慮、自卑和注意力不集中等行為問題有關。

研究團隊指出,這些研究的問題在於難以區分,究竟是螢幕使用過度造成肥胖或心理問題,或者僅是有肥胖、心理問題的孩童較常使用螢幕。

螢幕使用時間限制 專家籲與孩童討論

2016年美國兒科學會發佈指引,建議限制2至5歲孩童每天只能花費1小時收看高質量節目,並要求父母看螢幕時間與6歲以上孩童一致,加拿大兒科學會也於2017年發布類似指引。

然而無明確科學證據支持上述時間限制,因此RCPCH沒有發佈統一使用標準。RCPCH官員馬克斯戴維(Max Davie)建議,家長可依據家庭情況來決定螢幕時間的限制,做決定前可先評估「家人的螢幕時間是否受到控制?」、「螢幕使用會干擾家人想做甚麼嗎?」、「螢幕使用會干擾睡眠嗎?」、「你是否能夠在螢幕時間控制零食?」如果上述提示沒有問題,家長不用過度擔心。但若有障礙,螢幕時間可能是問題來源。

螢幕成現代生活 英學會提供4建議

拉塞爾維納指出,使用螢幕已是現代生活的一部分。但是孩童睡前一小時最好不要使用螢幕,家長應慎選較幼小孩童的使用內容,並鼓勵年長孩童自律,且必須有家長監督。

此外,家長何時該干預孩童使用螢幕?RCPCH提出4項提示,

