塑膠餐盒「叮熱」會否釋出二噁英？　了解3種有毒物質產生條件

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-21 12:00

上班族生活忙碌，一天三餐的準備是個傷腦筋的問題，許多人為了方便選擇成為外食族，而特別注重健康的人，則選擇自己帶便當。但是玻璃便當盒很重且容易摔破，有些人會選擇「可微波」的塑膠餐盒。你知道為甚麼區區塑膠餐盒卻可以微波嗎？現在各種水壺或餐盒常主打的「不含雙酚A」又是甚麼？以下將介紹3種常見跟塑膠有關的有毒物質。 文： 於承宇 醫學審稿： 賴建翰醫師

3種與塑膠有關的有毒物質（點擊下圖）：

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1. 二噁英（Dioxin）

二噁英又稱為世紀之毒，別稱來自於它難以被環境和人體分解的特性，屬於一級致癌物質。塑膠製品本身並不含二噁英（除了聚氯乙烯，PVC），而是在焚燒包括塑膠等含氯化合物之後，所產生的有毒氣體，一旦釋放到空氣中，除了被人體直接吸入外，也可能因為降雨而落入土壤中，被飼養的牲畜吃了含有二噁英土壤所種植的作物，牠們所製成的肉品、牛奶或雞蛋，最終還是被人體吃進肚裏，當二噁英被人體吸收後，會被儲存在脂肪組織，非常難以被人體代謝。

根據世界衛生組織（WHO）的文獻顯示，二噁英的半衰期高達7~11年，也就是說需要至少7年的時間，才能減少至當初所攝取二噁英含量的一半。除了對環境的危害，二噁英也會提高罹癌機率、影響生殖能力以及造成發展遲緩。

但你必須知道的是，一般塑膠製品如水壺、塑膠袋，或是微波加熱塑膠餐盒等，在使用時都不會產生二噁英，原因是二噁英的產生溫度須達攝氏371度以上，當然，如果你的午餐盒能微波到產生二噁英的程度，那應該也燒焦了。

塑膠餐盒之所以能微波，取決於所使用的塑膠材質，大多以耐熱度高且不添加塑化劑的聚丙烯（PP）材質為主，在回收分類裏為第5類，即便如此，若產品並沒有註明可以使用微波加熱，就請你避免如此使用。

2. 雙酚A（Bisphenol A, BPA）

雙酚A又稱酚甲烷，主要用來製造聚碳酸酯（Polycarbonate, PC）的塑膠產品，以及環氧樹酯（Epoxy resins）製品。雙酚A是一種環境激素，對生殖系統和內分泌系統可能有危害，一項大型研究指出，尿液中的BPA成分高的人，有較高機率罹患糖尿病（Diabetes）、心臟病（Heart disease）和肝毒性（Liver toxicity）。

值得注意的是，目前美國食品藥物管理局（FDA）對於雙酚A是否會對人體產生危害，還是持較寬鬆的態度，需要更多相關研究來支持；矛盾的是，美國FDA仍於2012年禁用含雙酚A成分的奶瓶，我國環保署則在2013年跟進。

究竟雙酚A對人體有害與否、多少的釋出含量對人體有害，目前仍有爭議。行政院環境保護署毒物及化學物質局指出，雙酚A於人體內的半衰期為6小時，屬於容易被代謝的化學物質。建議有疑慮的讀者們，可以選用不含雙酚A的塑膠餐盒，或甚至選用玻璃等非塑膠材質，以保證無化學物質釋出。

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3. 苯二甲酸酯（Phthalates）

苯二甲酸酯看起來很陌生，其實它就是曾在台灣造成恐慌的「塑化劑」。跟雙酚A一樣，兩者都是環境激素，主要結構類似於雌激素（Estrogen），因此對於男性生殖系統的影響會特別明顯，此外，苯二甲酸酯也可能提高罹癌機率。苯二甲酸酯常見於PVC的製品，可幫助塑膠更容易塑形。

由於PVC耐熱性低，且遇熱容易釋出塑化劑，PVC目前已經鮮少被拿來製作食物容器或水壺。此外，PVC製品的製造過程以及焚燒，都會產生二噁英，我國為了減少環境污染，在2019年7月初提高PVC垃圾的處理費，希望業者減少並改用其他替代材質。

我們該對塑膠抱持甚麼態度？

塑膠在現代社會隨處可見，儘管我們可以在日常生活裏儘量避免使用，如自備吸管、環保袋和環保餐盒等，但每年仍有大量塑膠製品上市。我們想提醒大家的是，如果你完全無法接受任何可能的化學物質釋出，也能接受非塑膠產品帶來的不便感，那你大可使用玻璃或陶瓷等其他材質的產品，來取代塑膠。

目前醫學界對於塑膠相關的研究，仍在持續進行中，也可能發現目前尚未測出的有毒物質，因此無法斷定塑膠製品對人體的確切影響。若你能接受現今的研究結果，那麼，選擇合乎目前法規、對人體較無害的塑膠製品，就是好選擇。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：塑膠餐盒微波有毒？必知3種有毒物質】