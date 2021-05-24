兒女愛挖鼻大人取笑反變助長？　5大技巧助孩子搣甩這壞習慣

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-24 12:06

小孩時常情不自禁地挖鼻孔，不知道別人在看，不管別人在看，也不知道挖鼻孔會讓人覺得噁心、不衛生。到底為甚至麼小孩會染上挖鼻孔的壞習慣，爸媽又要怎麼讓他們戒掉呢？讓我們繼續看下去。 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

小孩愛挖鼻孔要怎樣做？（點擊下圖看清）

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小孩愛挖鼻孔的原因

- 無聊或好奇：如同其他另人不由自主的習慣，小孩挖鼻孔多半是因為無聊或好奇。

- 緊張焦慮：像吸拇指、咬指甲，或玩頭髮，挖鼻孔可能也是緊張的表現，只是所表現出的焦慮程度較低。不過咬指甲的習慣可能會延續到成年，但挖鼻孔通常在長大後就會停止。

- 過敏：過敏常使小孩亂挖鼻孔，因為過敏產生的黏液，跟鼻涕乾掉的結塊都會吸引他們的注意力。空調等環境因素也會使小孩的鼻腔感到不適，進而引起挖鼻孔的慾望。

5招應對愛挖鼻孔的小孩

1. 強力批評制止可能無用

雖然小孩當眾挖鼻孔，會讓大人覺得骯髒、沒禮貌，但責怪和強迫制止可能不會有幫助，畢竟小孩可能根本沒發覺自己正在做甚至麼。而且若小孩把挖鼻孔當作逗弄大人的玩笑，越制止只會讓他們越喜歡這麼做。

2. 教導實用的替代方案

有些爸媽會用一些道具來制止小孩挖鼻孔，例如拿繃帶將孩子的手指纏起來，但這並非明智之舉，因為這樣只是在懲罰他們。爸媽不如教導孩子在鼻子感覺不舒服時擤鼻涕，或挖鼻孔時要記得避人耳目，並在完事後洗手等實用的衛生技巧。

3. 保持觀察並分散注意

觀察小孩喜歡甚至麼時候、在哪裏挖鼻孔，例如看電視時等等。可以試着在他們愛挖鼻孔的時候給他們一些小物，讓他們的手有事做，以分散他們的注意力。

4. 嚴重情況請求助專家

若小孩挖鼻孔的習慣已經傷到鼻子，或變成一種持續性的焦慮反應時，請就醫尋求醫生意見。焦慮反應包含吸手指、挖鼻孔挖到流血，和出現睡眠障礙。

5. 耐心的樂觀以待

當小孩漸漸長大，可能會慢慢培養其他興趣，並取代挖鼻孔的習慣，例如玩樂高。爸媽也可以等小孩入學，如果他們害怕同學取笑，就可能自己慢慢改掉挖鼻孔的習慣。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩愛挖鼻孔！5招有解為什麼怎麼辦】