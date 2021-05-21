鞋底含菌量高可致腦膜炎　呢個位置最污糟　阻截病菌入屋家長要咁

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-21 20:59

疫情以來，大家的衛生意識亦有所提高。要阻截病菌入屋，家長又有否留意你的鞋子？有研究發現，鞋底及鞋子內也含大量細菌，96%含在糞便可見的大腸菌群，可致腹瀉、腦膜炎。另有一個常被忽略的位置，孩子觸碰後更要立即洗手！

按圖即睇了解如何阻截病菌入屋

可致腦膜炎、腹瀉

美國亞利桑拿大學（University of Arizona）微生物學家兼教授Charles Gerba及皮鞋品牌Rockport曾針對鞋類細菌進行研究，10名研究參與者將新鞋穿了兩周後，在鞋底及內部採樣，檢測大腸菌群和大腸桿菌等細菌含量。

研究發現，鞋底和鞋內的含菌量也很高，分別平均有421,000及2,887個細菌單位。鞋子上發現的細菌包括會引起腸道和泌尿道感染、腦膜炎和腹瀉的大腸桿菌；可引起傷口和血液感染的克雷伯氏肺炎菌；以及引起呼吸道和傷口感染的沙雷氏菌。

呢個位置好污糟

Charles Gerba教授表示，96%的鞋子外圍含大腸菌群，27%鞋底驗出大腸桿菌，代表鞋子經常與糞便接觸，這很可能源於公廁地板或戶外與動物糞便的接觸。鞋子被細菌污染後，可把細菌帶入家庭或私人空間。

值得留意的是，大部分細菌也會沾附到鞋帶，因此綁鞋帶後，宜立即洗手！惟團隊又發現，以洗滌劑清洗鞋子後，即可消除糞便細菌，外部的細菌數量及減少99%，內部細菌亦減少90%。

如何阻截病菌入屋？

有發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的研究曾指，冠狀病毒可在鞋子的合成材料表面存活長達五天。研究解釋，鞋底通常由耐用的合成材料製成，例如橡膠、PVC或混有塑料的皮革。由於它們是無孔的，因此是病毒的良好繁殖地。聖地牙哥家庭醫生Georgine Nanos表示，如果曾在人口稠密的地區（例如辦公室，購物中心，火車等交通工具、機場）活動，鞋子攜帶病毒的可能性亦會增加。

家庭醫生張國威指，如家裡有小朋友，更需要格外小心。「小朋友在家，很難控制他們不周圍爬行、跑跑跳跳，加上他們的活動接近地面，又未必肯長時間穿著拖鞋，因此要注意穿過出街的鞋子不要入屋，尤其若曾到訪醫院等的高危地方，更要小心處理。」

他建議，到家開門後，不要第一時間入屋。先在屋外踏上消毒地氈，再脫鞋，以噴壺噴灑稀釋漂白水，把鞋子放在門外或空氣流通的地方如露台吹一晚，再以膠袋袋好。如在高危地方，例如診所工作，家長可帶備多一雙鞋子，專門在工作場所穿著。「工序可能麻煩咗，但可以減少接觸病毒的機會。」

資料來源：Ciri Science、Daily Mail

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