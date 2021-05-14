兒童增高｜5月增高黃金期　中醫媽媽教食4大類增高食物與湯水

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-14 21:30

世界衛生組織的一項研究證實，孩子的生長發育在春季（即3-5月）長得最快，身高的生長速度是秋天的2-2.5倍。中醫媽媽謝嘉雯表示在中醫角度中，5月更是增高的高峰期，與中醫夏「長」的季節特性相合，她建議家長應從生活作息、飲食營養、 運動著手，令孩子抓住夏天長高的黃金機會。

5 月夏始， 在中醫角度，春生、夏長、秋生、冬藏， 四季各有其自然生長規律。研究顯示，5月是增高的一個高峰期， 正符合中醫夏「長」的季節特性。因此父母應從生活作息、飲食營養、 運動著手，令孩子抓住夏天長高的黃金機會。

點圖即睇增高4大關鍵

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最佳入睡時間

經常聽到老人家常說：「睡覺方可長肉。」謝醫師指說的就是生長激素對孩子生長發育的作用，也包括增高，她說：「生長激素最活躍是在晚上11點至晚上1 時， 並在深層睡眠時最多。因此小朋友應養成早睡的習慣，要是孩子睡眠欠安；如需時入寐， 或容易驚醒， 是睡覺欠深沉的表現。」

點圖即睇增高食物

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另外，謝醫師亦建議家長可以在飲食營養、生活習慣及運動著手，令孩子把握夏天長高的黃金機會。她說：「食得到更要吸收得好，能否有效吸收營養，脾胃運化是關鍵。 脾胃運化功能正常，則可有效吸收水谷精微，為增高提供營養條件。相反， 如脾胃功能欠佳，除了影響吸收外，嚴重時可引致腸胃病。」

謝醫師表示愛動的孩子長得高，原因是身體可以透過皮膚接觸陽光而自行製造維他命D。她說：「小朋友友進行戶外運動15分鐘，已可產生足夠維他命D。運動可促進軟骨細胞的生長。但有些家長生怕孩子先天不足，會讓孩子喝些滋補的藥材湯或額外補充營養品，誰知促進性早熟，而性早熟往往伴隨骨齡超前，有機會令生長板提早關閉，雖然發育得早，但變相縮短身高增長的時間。」她建議從小孩到青春期階段，湯水食療宜健脾益氣，以後天營養充養先天的腎精，促進生長發育，食物性質應以平和為主。

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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