夏季防蚊｜小朋友被蚊追住咬　媽媽淘寶滅蚊神器：村屋必備

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夏天是蚊蟲開始四處出沒的季節，難阻牠們飛入家中追咬小朋友，假如居住村屋或居所靠近山邊，最是困擾。有媽媽為了解決家中的蚊患，在淘寶購買「滅蚊蟲神器」，並分享用後感。

電蚊拍

近來不少媽媽分享自己選購了電蚊拍，新式的電蚊拍更加有「二合一」功能，除了可以揮動之外，也提供插座讓電蚊拍變成座枱的誘蚊器，發出紫外光吸引蚊蟲「自投羅網」。不少媽媽表示非常有效果，更是村屋家庭必備，價錢也十分相宜。

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滅蚊機

滅蚊機可謂是傳統的滅蚊方法之一，而且很多設有花園或露台的家庭早已使用。淘寶亦有大量類型和不同品牌的滅蚊機售賣，不過用家的評價參差。部分媽媽表示滅蚊機毫無用處，完全無法吸引蚊蟲，亦有些網民表示他們購買的滅蚊機成效不錯，並附上「戰績」，相信需要「撞手神」。

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蚊網、蚊貼

內地和香港的電器標準不一，而且不能提供保養服務，有人或者不會選擇在淘寶網購買電器。即使如此，蚊患仍是有方法解決的，淘寶出售安裝在窗戶的防蚊網，適合大部份家庭使用，安裝過程DIY也不算太困難，而且能夠隔絕大部分的蚊蟲，不過稍為影響景觀。而如果家中有種有植物或飼養寵物，不方便使用具有化學成分的蚊拍水或有電流的滅蚊機，媽媽也可以考慮在家中使用蚊貼，貼滿就換一張新的，即可以減少蚊蟲繁殖。

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按圖了解蝨子經常出沒的位置：

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