一個在家中的免費小遊戲　對小寶寶發展發揮重要作用｜H.Y老師

撰文： 爸爸媽媽唔易做 最後更新日期： 2021-05-31 07:00

初生小寶寶視力還未發育好，所以照鏡子對他們來說只是一個不明所以的行為，但是當漸漸一天一天的長大，持之以恆，你會有一天發現他們開始引起探索的心。這也是一個告訴爸爸媽咪的提示：你的小寶寶開始對「我」有意識了！

按圖即睇照鏡子對BB發展的3個好處：

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踏入第一步「感覺」

當小寶寶對鏡中的「人」有興趣時，開始會進行探索，嘗試摸摸鏡子。同時，在觸摸時卻發現摸的感覺，第一次嘗到捉不到的感覺，對日後「感知」的發展有很大的幫助。

培養「認識自己」

慢慢再長大，小寶寶表情多了，看到鏡中的自己，會笑、會吹口水波、會伸舌頭。所以當爸爸媽咪抱着對鏡子玩時，你們和小寶寶會發現更多不同的表情！這是很重要的事情，因為從鏡子才能認識和了解不同的情緒，對爸爸媽咪更了解，當下一次再出現這個樣子時，你們便能立即知道發生甚麼事了！

認知能力的發展

一步一步在照鏡子的遊戲中，可以慢慢發展小寶寶的認知和能力發展。當開展了對「我」的認識概念後，他們能摸摸自己的五官，當發現臉上有不同時，例如食物在臉上，學習照鏡子自己把食物抹走，是再踏入另一階段發展的好方法。

當然H.Y老師提提你，初次照鏡子會嚇親，所以慢慢逐步推進。而且以上分享是慢慢進行。不是立即就做到，記得唔好心急！就如作為大人的我們一樣，從照鏡子來「接受自己」的道理是一樣！

如果大家對育兒或教養小朋友上有任何問題，隨時聯絡H.Y老師吧！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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