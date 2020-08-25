【家中小遊戲】好好運用家中物品　練習手眼協調和口肌｜H.Y老師

雖然踏入開學時間，但幼稚園只有繼續用zoom來上課，所以小朋實際操作的機會又變少了。因此，H.Y老師繼續為各位爸爸媽咪分享小遊戲，讓小朋友可以在家中遊戲之餘，更可以提升各方面的能力，面試都不用怕。

這次要分享「手眼協」和「口肌練習」的遊戲，來學習和提升小朋友這兩方面的能力。特別不要看輕口肌這部份，在面試時有些學校都會不知不覺評核這方面的能力。

按圖即睇預備物料：

膠樽、廁紙筒、波波池的波 / 兵乓波、杯子

按圖即睇玩法及提示：

+ 3 + 2

玩法一：

首先，先進行高矮探索，各位先引導小朋友發現高矮，然後一步步進行高矮排列。年紀較少的當然由家長給小朋友逐一擺放。

然後，把「波波」逐一放上頂部，增加手眼協調。因為每個器皿的高度和頂部的大小都是不同，大大提高了難度。而且不同大小的球體如：兵乓波都會有不同效果。

玩法二：

完成後不要浪費，立即進行第二個遊戲，加上一個杯子，又多一個玩法！

小朋友需要用口向著波波吹，然後讓波波跌落杯子中。這個遊戲目的不是成功，

只是讓小朋友有「吹蠟燭」的感覺，對口水即口肌控制能力來進行練習，而且「波波」跌在地下的聲音，更會令小朋友增加氣氛！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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按圖即睇製作步驟：