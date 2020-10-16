小朋友寫字差鬧就有用？改變說話方式以鼓勵代替責罵｜H.Y老師

開學短短的時間，慢慢又到了寫字的時間。當然每一間幼稚園課程安排不一樣，HAPPY SCHOOL集中小朋友的小肌肉發展，四歲後才寫字。不過，無論你的小朋友是那一模式的學校，今天H.Y老師想分享：當你的小朋友面對寫字時遇到的以下的情景，你又會怎樣處理呢？

情境一：

小朋友：「一直改，一直擦！ 寫極都寫唔出漂亮的字，我心情真的很低落。」

情景二：

小朋友：「點解一直要我改，一直要我擦，我好炆呀！」

你家中的小朋友有沒有遇過這些情景，當你遇到時你又會如何解決呢？

回答一：「我叫你多啲練習，就會寫得好！」

回答二：「這是你的功課，你快啲做，如果唔係我就將功課直接交俾老師，老師就會話你！」

你有沒有試過這樣回答呢？

有很多爸爸媽咪跟H.Y老師分享：「當小朋友寫字一直都不理想時，然後收到老師的來電表示小朋友寫字的情況，需要我去留意時，我皮質醇立即變得偏高，我真的忍不住很想罵他，我亦會問自己為什麼別人的孩子可以我的卻是這樣。」

各位家長，要清楚知道不是你的孩子不可以，而是我們要明白每個孩子都是不一樣的，他們性格不一樣，發展能力同樣不一樣，我們應該用最了解孩子的方法去與他們溝通。現今的小朋友，抗壓能力較低，很容易會因為失敗而變得情緒低落和生氣，引致他們對於某一些重複進行的活動會感到生厭。但唯一永遠不變的定律是，小朋友是最喜歡受到稱讚，特別在開啟一種新技能時，更需要

多鼓勵多讚賞，先加強信心，為之後做好準備。

變一變回應，整個氛圍都會變得不一樣。

NG一：「爸爸媽咪會陪你一齊練習，我哋嘗試先練習簡單的部份，然後再慢慢寫比較深的，相信你一定可以做到的。」不要執着時間的快慢，退一步或者會收穫更多。

NG二：「知道你依家好嬲，唔想做功課，但係我哋可以嘗試諗有什麼解決方法，例如先休息，或者先寫一行，休息再寫一行，相信你一定可以做到。」當小朋友感到生氣時，家長切勿同時生氣，如果雙方都是生氣，那就不能再好好的討論餘下的工作了。因此反而可以與小朋友討論，一起嘗試想辦法去解決困難，告訴他們不是只發脾氣就可以解決。這方面可以培養小朋友多角度思考，又可以讓大家好好嘗試學習管理自己的情緒。

明白我們身邊都有很多不同的因素影響，對H.Y老師而言，當下在一個緊張急促的節奏下，情緒發洩是很正常，但我們在發洩後如何處理事件才是最重要。即使大家一起發脾氣，但我們都要處理小朋友心情，好好的想方法去解決問題，讓他們好的成長。

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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