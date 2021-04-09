懷孕｜24歲胖女生活失調幾近停經　調理1年「姨媽」再臨結局美滿

撰文： 健談 最後更新日期： 2021-04-09 11:59

在還沒有遇到嚴重的狀況之前，肥胖似乎不是那麼嚴重的事情，小雲（化名）過往也是這麼想，17歲開始投入工作的她，因為工作的性質，不僅常常日夜顛倒，更會出現長時間無法休息、不能在正常時間進食的狀況，或許是仗勢着年輕，小雲並沒有為此多在意，而在工作幾年以後，體重不斷的增加，身體狀況也慢慢出現問題，這時候她才發現身體不太對勁。

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月經沒有準時來，或許只是因為作息不正常有點亂吧，小雲只是這樣思考着，等到懷疑有問題時，到醫院就診才赫然發現自己已經接近停經！曾經想着工作打拼幾年之後，想要穩定下來結婚生子，而突來的消息，卻讓她徹底夢碎，也開始決定要正視自己的問題。

「這個學員接近停經、第一次運動就哮喘發作送急診。」台灣嘔爸變歐爸健身團團長洪凌婉說着這個特別的案例：「教練小心地規劃着她減重計劃，但因為加上本身患有憂鬱症，對於他人的互動與信任有着根本性的障礙，因此採取了鼓勵與陪伴的方式，很希望透過減重計劃的實施，不僅僅能幫助到她減重，更希望可以能夠讓她的憂鬱症好轉。」

小雲從伸展、重訓到有氧運動，在不增加身體太多負擔的狀況下，慢慢的去適應運動的強度。搭配着營養素的補給、代餐奶昔的熱量控制，讓混亂的代謝逐漸回歸正常，一步一步地把身體調養回來。

經過將近10個月的調整，小雲的體態便有了明顯的變化，不僅三圍總共縮小了130厘米，體脂也降低了17%，甚至就診時，醫師開出的憂鬱症藥物劑量也不斷的降低，顯示出小雲的精神狀況也正在好轉。隨着用藥的減少，藥物的副作用也一直降低，小雲的身體狀況自此開始進入正面的循環，最後好久不見的大姨媽也回來找她了，讓她感到人生重拾希望！

開始減重一年的時間就讓小雲有很大的變化，不僅僅是成功減重成為體態勻稱的漂亮女孩，往後七年的時間也都沒有再復胖，現在憂鬱症的藥物也已經不需要再服用，成功減重後也遇到了真命天子，論及婚嫁後，很快的小雲變成功的懷上了小孩，一圓當初自己的夢想。

「難以配合減重的工作環境、非常糟糕的身體狀況、無法走出的精神疾病，這樣的我都能成功減重、重拾夢想了，你還能有甚麼藉口不減重呢？」小雲充滿自信的說道。

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