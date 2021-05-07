小朋友功課填家庭分工幾乎全填「媽媽」　有爸爸反擊：盼欣賞我們

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-07 17:30

有媽媽早前在網上群組分享一份小朋友的功課，題目是填上一家人在家中分擔甚麼工作，5個題目之中有4個被孩子填上「媽媽」，剩下的一個是「我和妹妹」，媽媽忍不住抱怨：「請問你爸爸呢？唔該扮吓嘢都寫一兩個落去啦」。而有爸爸則另開帖文表示：「在外面工作吞聲忍氣，工作到三更半夜，回來個個也不願望他一眼，是我作為父親的第一視角。」但他最後指，只想太太欣賞他們所做，即使苦也會覺得是甜。

有媽媽早前在網上分享一份功課，相信是孩子在小學正在學習家庭成員的分工。只見功課上有5題分別是「煮食」、「清潔餐具」、「晾衣服」、「清潔地板」和「收拾玩具」，前4項都填上了「媽媽」，而最後一項則寫上「我和妹妹」。媽媽在帖子hashtag打上「請問你爸爸呢？」。

有爸爸則另開帖子反擊，指他們有「搬重物、有小強和蟲飛入屋時，我願意盡我一切的努力解決」、「我願意爭取時間陪伴我孩子」。他表示明白媽媽有多辛苦和偉大，但亦希望太太會欣賞和鼓勵爸爸的付出。

專家：家庭分工並非鬥多

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲姑娘指，家庭是屬於每位家人，而且隨著雙職家庭的出現，性別角色定形也不合時宜，「不只爸爸要工作養家，媽媽都要」。因此，在家務的分工上是每個家人都有義務，可以按各人的強項和時間來分配。例如爸爸時間上可以接送小朋友返學，就可以交由爸爸負責。

而家務的分配亦並非「鬥多」，當看到家人的付出，另一半也要出聲表達欣賞和感謝，才令對方更有動力，即使小朋友完成自己的家庭職務時，父母也要表示讚賞，不宜挑剔或嫌對方付出較少。「多少不是重點，大家應互相體諒。」黃姑娘提醒說。

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