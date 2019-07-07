【父女研究】投入度愈高的爸爸　女兒的自控能力會愈好│招雋寧

諾貝爾經濟學得主赫克曼認為，提高人的自我控制能力可以減低犯罪、貧窮和健康等困難社會難題的出路。
甚麼是自控能力？
自我控制是甚麼？在無人監督下自覺的人仍能按堅持達到目標。克服困難和障礙達到目標，算作堅持。能抑制外界刺激所引起的衝動，即使有誘惑下仍能延遲滿足。
自覺、堅持、抑制衝動、延遲滿足，加起來就是自控能力。
這種能力可說是「三歲定八十」，幼兒期是自我控制能力發展的重要階段。除了受先天因素影響外，父母教養的方式對幼兒自控也發揮作用。
爸爸幫助女兒的自控力
自控能力除了會按兒童的年紀遞增，也有充分證據顯示媽媽與子女的互動，直接影響兒童的自我控制能力。那麼爸爸呢？
中國浙江理工大學心理學者牛玉柏和他的團隊在2014年進行研究，考察當父親投入爸爸角色時，會否如預期一樣加強子女的自我控制能力。
學者向兩所幼兒園裡的父母和熟悉孩子的班主任各派發問卷。父母的問卷提及他們的教養特性，而班主任則在問卷上匯報了幼兒自我控制的能力。最後收回383組有效問卷。那些幼兒是3至6歲不等。
研究證實爸爸積極地與子女建立關係，特別有助3至6歲的女童建立良好的自控能力。這是控制了性別、年齡和母親等影響因素後的結果。
結果符合其他研究。女孩的行為問題往往更受家庭的影響。當爸爸積極發揮影響時，有助減少女孩因衝動而有的攻擊性行為。
理論上，自控能力與幼童的安全感和自主感有關，而兩者都受著親子關係所影響。男孩的自控能力固然受到性別、年齡和母親等影響，至於爸爸是如何影響男童的自控能力，有待更多研究發掘。
參考資料：
Niu, Y., Wang, D., Li, Y. and Hong, F. (2016). The relationship between father’s involvement and preschool children’s self-control. Chinese Journal of Ergonomics, 22(6), 11-15.
Wang, L., Xie, D., Zhou, W., Ye, Y. & Gao, W.. (2013). The father involvement scale: development, reliability and validity. Chinese Journal of Behavior Medical and Brain Science, 22(9), 853-855.
作者簡介：招雋寧（父職研究及培訓經理）
作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html
全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。
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