【父女研究】投入度愈高的爸爸　女兒的自控能力會愈好│招雋寧

諾貝爾經濟學得主赫克曼認為，提高人的自我控制能力可以減低犯罪、貧窮和健康等困難社會難題的出路。

自我控制是甚麼？在無人監督下自覺的人仍能按堅持達到目標。克服困難和障礙達到目標，算作堅持。能抑制外界刺激所引起的衝動，即使有誘惑下仍能延遲滿足。

自覺、堅持、抑制衝動、延遲滿足，加起來就是自控能力。

這種能力可說是「三歲定八十」，幼兒期是自我控制能力發展的重要階段。除了受先天因素影響外，父母教養的方式對幼兒自控也發揮作用。

爸爸幫助女兒的自控力

自控能力除了會按兒童的年紀遞增，也有充分證據顯示媽媽與子女的互動，直接影響兒童的自我控制能力。那麼爸爸呢？

中國浙江理工大學心理學者牛玉柏和他的團隊在2014年進行研究，考察當父親投入爸爸角色時，會否如預期一樣加強子女的自我控制能力。

學者向兩所幼兒園裡的父母和熟悉孩子的班主任各派發問卷。父母的問卷提及他們的教養特性，而班主任則在問卷上匯報了幼兒自我控制的能力。最後收回383組有效問卷。那些幼兒是3至6歲不等。