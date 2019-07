【父女研究】投入度愈高的爸爸　女兒的自控能力會愈好│招雋寧

自我控制是甚麼?在無人監督下自覺的人仍能按堅持達到目標。克服困難和障礙達到目標,算作堅持。能抑制外界刺激所引起的衝動,即使有誘惑下仍能延遲滿足。

自覺、堅持、抑制衝動、延遲滿足,加起來就是自控能力。

研究證實爸爸積極地與子女建立關係,特別有助3至6歲的女童建立良好的自控能力。這是控制了性別、年齡和母親等影響因素後的結果。

結果符合其他研究。女孩的行為問題往往更受家庭的影響。當爸爸積極發揮影響時,有助減少女孩因衝動而有的攻擊性行為。

理論上,自控能力與幼童的安全感和自主感有關,而兩者都受著親子關係所影響。男孩的自控能力固然受到性別、年齡和母親等影響,至於爸爸是如何影響男童的自控能力,有待更多研究發掘。

