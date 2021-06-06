星B爆喊超好笑！Lucy偷食糖被發現博同情　翟伯伯、Abigail點解喊

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-07 00:12

不少小朋友都會因各種事情而大哭一場，有時候哭泣的原因非常搞笑，讓父母哭笑不得。星二代李元元就因為偷食糖果被媽媽發現，結果爆喊「企圖想博同情矇混過骨」，讓媽媽立即忘記憤怒，反被惹笑。

李元元偷食糖被發現 爆喊企圖博同情

李璨琛囡囡李元元搞怪性格吸引不少粉絲追隨，早前媽媽分享數張元元爆喊的相片，原來是因為元元在未梳洗的情況下偷吃糖果被媽媽發現，結果元元選擇用「爆喊」的方法「企圖想博同情矇混過骨」，但最重要的是兩顆「違禁品」糖果通過依然全程緊握手中「死都唔放」，讓媽媽不禁大笑「喂大佬B（不）如你都梳下個頭先啦」

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Coffee 囝囝翟伯伯畀printer嚇到喊

Coffee 經常在Instagram上載和囝囝翟伯伯的生活點滴，Coffee曾上載一條短片，短片中翟伯伯非常激動指着前方，原來伯伯比部printer嚇親，「頭先比部printer嚇鬼死 無啦啦出紙喎 邊有printer會學人出紙先得㗎 明明專心咁玩緊Lego 無啦啦俾啲聲嚇鬼死 」Coffee 還搞笑指出伯伯一聽到聲即刻嚇到喊住跑去門口，之後冷靜左見到係出紙，就即刻叫姐姐「搞搞佢」。

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陳柏宇囡囡Abigail 唔想影學生相而喊

陳柏宇囡囡Abigail經常笑意盈盈，但原來都會因小事而大喊。陳柏宇早前在囡囡Abigail的Instagram帳號中分享數張Abigail大喊的相片，原來Abigail因為不想拍學生相而忍不住哭，不少網民更認為Abigail這幾張照片很像爸爸！