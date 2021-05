林曉峰康子妮大仔林寶啓新書院畢業　李克勤林海峰子女讀呢間中學

撰文: 余嘉文 最後更新日期: 2021-05-28 17:54

林曉峰和前妻康子妮的大仔林寶日前中學畢業,林曉峰和前妻康子妮都有到現場為囝囝慶祝。林寶畢業於由英基學校協會創辦的啓新書院,是香港首間提供國際文憑組織小學及中學課程的學校,不少名人仔女都就讀於該校。除了啓新書院,香港亦有不少中學特別吸引星二代就讀。

啓新書院

林曉峰和前妻康子妮的大仔林寶日前於啓新書院畢業,位於馬鞍山的啟新書院由英基學校協會創辦,是香港首間提供國際文憑組織(International Baccalaureate Organisation)小學及中學課程的學校。孩子可「一條龍」讀上IB文憑課程,為海外升學鋪路。

香港加拿大國際學校

位於黃竹坑的新加坡國際學校可以說是最受星二代家長歡迎,學校功課量比本地傳統學校少,重視閱讀,不少家長從仔女入讀新加坡國際學校的目的是希望能夠銜接新加坡課程,或讓仔女透過接觸更多外國人接收到不同思想。新加坡國際學校不但是星二代名校,還產出不少IB狀元。香港加拿大國際學校吸引不少星二代就讀,除了李克勤兩名兒子,林青霞的女兒邢愛林及邢言愛、張學友細女張瑤萱等都曾就讀香港加拿大國際學校。

拔萃女書院

拔萃女書院是是一所傳統直資名校,校風和學業成績都很優秀,​重視學生德育培育和課外活動。不少星二代例如陳奕迅的獨女陳康堤和林海峰細女林清亦皆就讀於拔萃女書院。

聖保羅男女中學

聖保羅男女中學(St. Paul’s Co-educational College)是中西區一所直資、男女校。全港中學排名第1,是一條龍學校, 結龍小學是聖保祿男女中學附屬小學 。森美細女和龔慈恩長女林愷鈴(Ashley)都就讀於聖保羅男女中學。

喇沙書院

喇沙書院是香港一所位於九龍城區天主教男子中學,是傳統名校之一,森美18歲的兒子梁曦樂出國留學前就曾就讀喇沙書院。曾華倩兒子林浩賢(Martin)中學時就讀傳統男校喇沙書院。

漢基國際學校

漢基國際學校是一間私立國際學校,是香港的元祖級老牌名校,學校既辨學宗旨系激勵學生終生愛好學習及追求知識,培養學生成為領袖。漢基國際學校的特色是以中、英雙語教學,令外籍及本地學生有更多學習及使用中文既機會。林海峰與彭羚的大女林泳在拔萃女書院讀完初中,便轉校到漢基國際學校繼續學業,高中畢業後出國進修。而李嘉誠的大孫女、劉鑾雄的長子也是漢基的舊生。

Church Of All Nations國際學校

Church Of All Nations國際學校位於淺水灣南灣,由淺水灣路德教會創立,設小學及中學部。張智霖與袁詠儀曾被傳媒拍下前往Church Of All Nations國際學校接囝囝張慕童(魔童)放學。

德瑞國際學校

德瑞國際學校(英語:German Swiss International School),為一間私立獨立的國際學校,分有英文部及德語部,提供英國式與德國式教育,學生超過 1300 人。張學友的大女兒張瑤華、張家輝和關詠荷女兒張童(Brittany)都是該校校友。

香港法國國際學校

法國國際學校是私立獨立的國際學校,設有幼兒教育、小學、及中學部,提供幼兒教育至十二年級的課程。學校一般著重於學生的英語能力,看重口語的表達能力,學校普遍找的是未來有成功潛質的孩子更多,例如有好奇心,懂問問題,對學習有興趣的,所以在面試前父母要多訓練子女的英文能力,提升他們的英文口語溝通水平。馬德鐘與與太太張筱蘭的獨子馬在驤中學是香港法國國際學校學生,能操流利法語、英語和普通話、廣東話,同時是游泳健將,曾代表香港法國國際學校在澳洲雪梨勇奪8個個人金牌及全場總冠軍。