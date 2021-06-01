陳茵媺全家staycation曬女兒泳衣合照　元元三點式泳衣現可愛肚腩

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-01 19:17

夏日炎炎，不少爸爸媽媽紛紛和小朋友一起去沙灘游泳，有些星媽會和女兒穿上泳衣拍下母女照。早前陳茵媺貼出數張泳衣照，只見身為三孩之母的陳茵媺身形超fit，連陳豪都忍不住問「是不是港姐 ？」。

陳茵媺母女泳裝

早前陳茵媺和家人去香港瑰麗酒店 Staycation，一連出了11個Instagram post，當中包括數張泳衣照，只見身為三孩之母的陳茵媺身形超fit，連陳豪都忍不住問「是不是港姐 ？」。而囡囡Camilla 穿上一件頭泳衣，款式和媽媽一樣。

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李璨琛女兒三點式露可愛肚腩

李璨琛囡囡李元元（Lucy）非常可愛，早前Lucy和爸爸媽媽一起去沙灘遊玩，只見Lucy穿上兩件式泳衣，露出大大肚腩，非常可愛，而媽媽則穿上藍色連身泳衣。

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陳柏宇太太符曉薇母女齊穿一件頭

陳柏宇太太符曉薇經常和囡囡去游泳，早前符曉薇貼出和囡囡游泳的合照，只見二人穿上不同款式的一件頭泳衣，非常寫意。媽媽更表示「我哋終於游到水啦。Abi話一個鐘唔夠喉，游完水條友仔唔肯瞓晏覺，一陣仲要玩，睇吓佢啲電可以捱到幾耐」

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鍾麗淇母女遊船河

鍾麗淇育有兩個女兒，其中大女Isabella患有罕見基因病，曾被醫生斷言活不過兩歲，但在媽媽的悉心照顧下長大至10歲。早前鍾麗淇貼出和兩個女兒去游泳的照片，只見母女三人穿上波點泳衣拍照留念，其後鍾麗淇則換上三點式和女兒下水玩，Isabella更加成功游泳！

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鄺文珣全家迪士尼酒店staycation

育有兩仔一女的鄺文珣早前貼出一家人去迪士尼探索家渡假酒店Staycation的照片，其中鄺文珣貼出和囡囡一起游泳的照片，只見囡囡穿上西瓜圖案的長袖泳衣，媽媽則穿上連身泳衣。鄺文珣表示：「Enjoying a bit of sunshine before the rainy week」