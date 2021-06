陳茵媺全家staycation曬女兒泳衣合照　元元三點式泳衣現可愛肚腩

撰文: 余嘉文 最後更新日期: 2021-06-01 19:17

夏日炎炎,不少爸爸媽媽紛紛和小朋友一起去沙灘游泳,有些星媽會和女兒穿上泳衣拍下母女照。早前陳茵媺貼出數張泳衣照,只見身為三孩之母的陳茵媺身形超fit,連陳豪都忍不住問「是不是港姐 ?」。

陳茵媺母女泳裝

早前陳茵媺和家人去香港瑰麗酒店 Staycation,一連出了11個Instagram post,當中包括數張泳衣照,只見身為三孩之母的陳茵媺身形超fit,連陳豪都忍不住問「是不是港姐 ?」。而囡囡Camilla 穿上一件頭泳衣,款式和媽媽一樣。

李璨琛女兒三點式露可愛肚腩

李璨琛囡囡李元元(Lucy)非常可愛,早前Lucy和爸爸媽媽一起去沙灘遊玩,只見Lucy穿上兩件式泳衣,露出大大肚腩,非常可愛,而媽媽則穿上藍色連身泳衣。

陳柏宇太太符曉薇母女齊穿一件頭

陳柏宇太太符曉薇經常和囡囡去游泳,早前符曉薇貼出和囡囡游泳的合照,只見二人穿上不同款式的一件頭泳衣,非常寫意。媽媽更表示「我哋終於游到水啦。Abi話一個鐘唔夠喉,游完水條友仔唔肯瞓晏覺,一陣仲要玩,睇吓佢啲電可以捱到幾耐」

鍾麗淇母女遊船河

鍾麗淇育有兩個女兒,其中大女Isabella患有罕見基因病,曾被醫生斷言活不過兩歲,但在媽媽的悉心照顧下長大至10歲。早前鍾麗淇貼出和兩個女兒去游泳的照片,只見母女三人穿上波點泳衣拍照留念,其後鍾麗淇則換上三點式和女兒下水玩,Isabella更加成功游泳!

鄺文珣全家迪士尼酒店staycation

育有兩仔一女的鄺文珣早前貼出一家人去迪士尼探索家渡假酒店Staycation的照片,其中鄺文珣貼出和囡囡一起游泳的照片,只見囡囡穿上西瓜圖案的長袖泳衣,媽媽則穿上連身泳衣。鄺文珣表示:「Enjoying a bit of sunshine before the rainy week」