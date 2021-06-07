幼稚園校長疑冤枉學生扔書　承認捉手臂致嚴重瘀傷　家長報警

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-07 22:55

小朋友上幼稚園，偶爾有碰撞、跌倒也是情有可原，若然在校內弄傷，也會有紀錄及通知家長，但黃先生有日回家後發現自己小朋友手臂有多處不尋常瘀傷，幼稚園亦沒有告知原因，報警後校方才坦白整件事的來龍去脈，當中懷疑與校長失職有關。

K2學生手臂多處瘀傷 校長承認自己所致

黃爸爸的小朋友今年四歲，於葵浦的保良局李俊駒伉儷幼稚園就讀K2。在5月31日放學後，黃爸爸發現小朋友身上出現多處不尋常瘀傷，大部分在手臂上，他馬上致電回校詢問，但未有得到合理的答案，因此晚上前往葵涌警署報案，亦有帶小朋友去醫院驗傷。

+ 6 + 6 + 6

黃爸爸回答記者表示：「醫生有話唔係普通瘀傷，5月31號嘅傷到今日（6月7日）仲未消（失）晒，小朋友昨日都講緊好痛。」

黃爸爸認為校方一直有意隱瞞事情，令他更是憤怒。他指事件直到有警察介入，校方才坦白整件事件。黃爸爸整合事件後，推測「當日，小朋友想把書本放回格仔櫃中，但一直都放唔好。於是可能發下小脾氣將本書扔係地下，而郭佩嫻校長以為佢扔本書果陣整親校工嬸嬸，不停逼佢講對唔住，小朋友覺得自己無整親嬸嬸唔肯道歉，於是大喊！校長就抱我小朋友去第二度傾，校長自己都承認期間佢捉住我小朋友雙臂叫佢唔好再喊，但從傷勢嚟講，力度好明顯唔正常。」而事後，校內老師亦證實黃小朋友並沒有扔到校工。

涉事校長暫時休假

保良局回覆本報查詢，指非常關注有關事件，已聯絡該學生家長並正跟進調查，亦已向「教育局聯合辦事處」及「社會福利署－保護家庭及兒童課」申報。而調查期間，涉事的郭佩嫻校長將暫時休假並由副校長協助處理學校事務。

警方答應跟進 未知是否需心理輔導

黃爸爸指去醫院驗傷後，馬上有社工跟進事件，社工表示要再留意小朋友的狀況再決定是否需要約見心理醫生。在社工的幫助下，目前黃爸爸已順利為兒子找到新幼稚園就讀，警方亦答應會在十個工作天內跟進事件。

誤會小朋友後要及時事後補救

註冊心理學家程衞強表示，小朋友在成長中難免會遇上被誤會指摘的情況，尤其是涉及校長、老師這些對小朋友來說有「崇高地位」的人物時，會令他們「驚咗返學、驚咗老師」！而大部分情況下，只要成年人在事後作出補救，對小朋友的影響便不大。例如事後跟小朋友說：「對唔住，係校長我睇錯咗，校長下次會睇清楚啲，去同小朋友講返對唔住。」

家長不應內定是小朋友所為 逼認錯關係更僵

相關文章：國際不打小孩日｜苛刻管教令孩子大腦萎縮 日本去年立法禁體罰