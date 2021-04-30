沒有巴掌日｜不打不成器？不用體罰教你4招教出優秀孩子

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-04-30 20:00

現代人育兒逐漸重視正向家庭教育，但自古以來，俗語有云：「棒下出孝兒」、「愛之深，責之切」等等，因此一些父母仍抱有較傳統的觀念教養孩子，甚至會對孩子狠下毒手，把他們打致片體鱗傷，一般人看到這些情況都慘不忍睹，而那些傷痕對小朋友造成的影響實在難以想像，是否只有打罵才能教養出優秀的孩子呢？ 【來稿為國際培幼會】

國際培幼會一直致力提倡消除暴力，讓孩子能夠在安全的環境下成長，身心健康。藉4月30日「沒有巴掌日」之際，我們嘗試與大家分享如何在不施加體罰下，做個理智與情感並重的家長，好好教養孩子。

1. 照顧好自己的情緒

家長很容易在教導孩子時失去理性，因為著緊孩子，才會投以百份之二百的情感，若家長因怒火攻心動手打孩子，或可以馬上迫使孩子服從，但往往會招來長遠的負面效果。體罰很大程度是一種情緒反應，通常都是因言語勸戒不果使情緒達到爆點而忍不住向孩子動粗。

腦神經權威Daniel J. Siegel及兒童心理專家Mary Hartzell合著《Parenting from the inside out：How a deeper self-understanding can help you raise children who thrive》[1]中提醒家長，當父母察覺自己的憤怒漸趨激烈，難以自控，最好的做法是先不要和孩子互動，直至冷靜下來，否則情況容易一發不收拾。家長可以學習靜觀，探索當下的自己，覺察自己的思想、情緒和身體的反應，練習越多，將靜觀運用於處理孩子的行為時，就能夠慢下來，不急於判斷孩子的對錯，也能以慈心去看待孩子的行為，家長亦漸漸會擁有更多的能量和愛與孩子相處。

2. 莫心急，孩子有自己的步伐

孩子的理解能力有限，不可能完全不犯錯，從學習、修正、完善的進程中所需要的時間亦比成年人長，家長應該給予孩子學習的時間與犯錯的空間，透過練習慢慢建立生活常規。每個人都是獨特的，孩子也不例外，每人的個性和學習能力都不盡相同，家長要切記，孩子會隨年月慢慢成長和進步，不能一步登天，與其著重於孩子的行為過失，不如嘗試從日常生活多發掘孩子的優點，多欣賞他們成長或進步的地方，可會有意外的發現。

3. 聆聽孩子勿錯判

作為家長，有時基於自己的人生經驗，自以為對孩子有很深的了解，孩子一旦犯錯，往往很快便下判斷，甚至還誤會他們故意作對。家長可嘗試先探討孩子行為背後的因由，鼓勵孩子分享自己想法，讓孩子有機會好好說一次事發經過，從中了解孩子的觀點和感受才作分析和判斷。

4. 讓孩子學會承擔後果

讓孩子學習承擔後果是成長中重要的一步。如孩子不吃飯，若超過指定時間就沒收食物；如弄壞了他人的玩具，除了道歉就要他想想彌補的方法。父母宜先向孩子解釋清楚事件的後果，給孩子一個明確的警告，好讓孩子學懂為事情負責任。

體罰就是以身體的痛楚及恐懼感迫使孩子順服父母的心意，美國兒科醫學會及多所大學的兒科專家所發表的研究[2]中表明，常遭體罰的兒童長大後更容易產生焦慮、抑鬱等精神障礙，暴力侵略傾向加強，對孩子自身構成心理和精神創傷，以及受損害的親子關係都非能輕易復原。勿輕視體罰帶來的後果，將心彼心，以身作則，管教子女尚有更好的選擇，盼以上幾個原則能幫助家長運用理智與情感教養子女，讓他們能在健康的環境中成長。

國際培幼會一直重視守護兒童及家庭關係，為不同界別人士設立工作坊，並透過培幼守護平台提供更多支援，如想了解更多資訊，歡迎到培幼會「守護兒童網」訂閱守護兒童的消息。

參考資料

1. Daniel J. Siegel, Mary Hartzell, (2003), “Parenting from the inside out：How a deeper self-understanding can help you raise children who thrive”

2. Spanking Is Ineffective and Harmful to Children, Pediatricians’ Group Says”, Nov. 5, 2018, The New York Times

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