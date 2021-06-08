日本2孩媽媽變身超強收納達人　廚房廁所一塵不染　即學收納技巧

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-08 12:30

對媽媽來說，照顧小孩之餘，又要打理家務，絕對不簡單。要把家庭打理得頭頭是道，更牽涉不同的生活小智慧！一位日本媽媽憑著獨有的收納法，有效率地把家裡打掃得井井有條，一塵不染，究竟她有什麼秘技？

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日本媽媽Osayosan育有兩名孩子，曾考獲專業收納證書。她在社交平台擁有超過34萬粉絲，又曾出版書藉，和不時製作短片，分享生活日常、烹飪心得及獨特的收納技巧。

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Osayosan曾詳細介紹一些小秘訣，讓衛生間保持乾爽整潔。例如她會利用統一的白色收納盒子，收藏護膚品；使用同一尺寸的洗衣網，方便收納。此外，她會充分利用「懸掛」空間，例如在牆上安裝橫欄，以及在櫃子門加裝毛巾桿，用來收納清潔劑等工具。

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廚房收納應是媽媽們的一大難題，廚具、碗碟、調味料是往往是凌亂的元兇！Osayosan會善用抽屜，藏起零碎物件，並會分類放好，貼上標籤。她又會在抽屜加裝架子，收納爐具，以及利用透明盒子來作儲存，整體觀感既統一，又方便使用。

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