雨季飛蟻成災！入屋脫翼繁殖咬爛傢俬 專家教媽媽5個應對方法

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-02 21:46

每當踏入雨季，你可以不信天文台的預測，但看見滿天的飛蟻時，十之八九是降雨的前夕。由於飛蟻出沒的時間多為黃昏至晚上，因此在家中難以避免地必須要開燈，但又擔心會吸引飛蟻入屋，對木製傢俬造成嚴重破壞。不過家長亦不用太憂心，其實要對付牠們並不困難。

4至7月為飛蟻繁殖期 樓層高或低皆出現

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，在香港常見的飛蟻大多是台灣乳白蟻，每年大约4至7月天氣焗、氣壓低時，約晚上七點多便會大量出現。而這些有翼的繁殖蟻，是從本身巢穴中（一般巢齡有八年）飛出來尋找創造新蟻巢的地方，再進行交配繁殖，這些繁殖蟻屬於趨光性，喜歡飛向光源處。

梁廣源補充，當你家中出現飛蟻時，往往說明在你住所的一公里甚至更近的範圍內有白蟻巢，因此不少家長即使住在較高樓層亦一樣受到影響。發現家中有飛蟻亦不用太驚慌，以下幾招可以幫到大家。

+ 3 + 3 + 3

傳統智慧-水盤加燈

梁廣源指，針對白蟻趨光的特性，只要在水盤上設置光源，便能有效殺死不少入屋的白蟻。想更有效的話，可以先關窗、拉上窗簾，關上非必要的光源，令入屋白蟻能更集中飛往水盤。

至於採用甚麼燈更有效，坊間有說法是白燈比黃燈更易吸引飛蟻，其實是一個誤會。梁廣源補充，主要吸引飛蟻是紫外線，因此用滅蠅燈的Uv燈光就更有效，

水溶性殺蟲劑

白蟻入屋脫翼後，若找到其他白蟻交配，再遇上陰暗潮濕的環境，便會繁殖白蟻巢，並隱藏在被害物的內部進行危害，不易被家長察覺。因此，家長應針對家中「陰暗潮濕」的位置噴曬水溶性殺蟲劑。一來水溶性殺蟲劑具「滯留」作用，效用能持續一段時間，有效預防脫翼後的飛蟻繁殖，二來水溶性殺蟲劑不會散播在空氣中，家中有寵物及嬰幼兒也更安全。惟一要注意的是，不少殺蟲劑主要成分為「除蟲菊酯」對人體較安全，但由於是由花朵研磨成的粉末中取得，因此家中有長者或敏感的人士便要注意使用。

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