家居裝修｜浴室大改造不用1萬元　媽媽必買淘寶牆貼提升屋企格調

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-28 22:23

家居裝修老舊，想要翻新原來不用花大錢！有網民在網上群組分享，利用淘寶網購牆貼、地板貼和傢俱，把殘舊的浴室變得煥然一新，總額花不到1萬元，獲得網友大讚整體格調也提升了！想美化家居「其實唔難」，淘寶牆貼最便宜只是40元起，只要花心思，媽媽就能提供新鮮感給一家人！

淘寶不乏價廉物美的家居用品，是媽媽們發掘慳錢寶貝的地方。有網民打算翻新家中的浴室，只見舊裝殘舊，看得出歲月的痕跡。然而，經他一番改造，浴室格調煥然一新，而且花費不用1萬元，他也自言十分滿意。

這位網民購買的防水地板貼和牆貼只是12元人民幣起，是防水膠片亦可以自由剪裁。當然，仿雲石的紋理單一，媽媽們貼的時候可能要多花點心思。即使只是一個浴室，樓主也花了3天時間才完成。而且有網友亦在留言處表示，假天花也可以度好尺寸淘寶回港，再自行安裝，一手一腳打造理想家居。

+ 14 + 14 + 14

地板貼、門貼

除了牆貼，大門和地板也會受到歲月的摧殘，不想花錢更換，用上地板貼和門貼也可解決燃眉之急，立即令外觀變得好看，還可以挑選喜歡的卡通圖案呢！

小朋友之選：黑板牆貼

牆貼不只有美化之用，更可以用來滿足小朋友的玩樂需要，因此附黑板功能的磁石牆貼也深受媽媽們的歡迎。這款牆貼除了可讓小朋友用無塵粉筆在牆紙上畫畫，亦可以貼上不同有趣裝飾牆貼及配件，如身高貼、自律表等。網上的黑板牆有不同尺寸、顏色以供選擇，大多附送粉筆、字母或數字磁貼等，價錢介乎$40至$400人民幣。

+ 12 + 12 + 12

符合小朋友興趣：特色牆貼

要裝飾家裡牆壁，也可使用可愛的卡通牆貼，為孩子打造天馬行空的小宇宙。網上除了有大尺寸牆紙，亦有不同的圖案貼紙，讓用家自行拼貼。價錢由約$10至$150人民幣不等。

+ 15 + 15 + 15

相關文章：家居裝修│60呎雜物房變公主房 港爸為女用8千打造玩樂空間與睡房