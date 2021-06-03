家居裝修｜媽媽女兒住2百呎單位訂造高架閣樓床　花2萬換取大空間

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-03 18:28

香港的「土地問題」已不是甚麼新鮮事，然而，山不轉路轉！居住空間不足惟有從裝修着手去騰出更多空間，以下這位媽媽和女兒二人住在只有約200呎的單位，一張「碌架床」已佔據不少空間。在改造後，利用了單位高樓底的優勢，把原先的「碌架床」改為高架閣樓床，為女兒創造了更舒適的學習空間。

高架閣樓床 床底仍有1.8米高度

媽媽Fiona和12歲的女兒及一隻貓住在約200呎的單位內，但居住不久後便發現單單一張上下層的「碌架床」已佔據了大量空間，於是便萌生改造裝修的想法。在諮詢裝修公司意見後，決定利用單位2.7米樓底的優勢去節省空間，訂造了一張高架閣樓床。裝修後床底有180cm高，因此站立也沒有任何問題，Fiona直言：「事先有問女兒介唔介意同媽咪同床，女兒舉腳贊成，話從細已一齊瞓覺。」而裝修後最大得著是女兒的學習空間更舒適，而未來兩至三年內亦打算送女兒出國讀書，因此同床的日子不會太長。

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傢俬連安裝約$22,000

是次大改造Fiona訂了一張5尺床加樓梯櫃，而安裝高架閣樓床並不是自己做，而是找師傅安裝，其他傢俬還包括淘寶的書枱、電視櫃、客廳燈。全部傢俬連安裝費約$22,000元，整個大改造只花了3至4日時間。

Fiona媽媽表示：「滿意呀（是次改造），因為空間真係大咗好多，我女學古箏都方便。雖然Facebook 好多人留言話『睇到都危險』、『感覺唔穩陣』之類嘅說話，但其實除左第一晚瞓，覺得有啲高之外，之後晚晚都可以瞓天光，完全唔覺危險。」

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