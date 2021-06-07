一周7款全家飲湯水│坊間流行健肺抗疫湯 中醫教你點飲先最好

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-07 21:17

隨住上周五出現一名17歲女子初步確診帶有變種病毒，及其母親與胞姊也相繼確診後，中斷了本港42日本地零源頭不明紀錄，未知是否有感台灣疫情再度嚴峻，家長群又有不少抗疫食譜及湯水被廣傳，大家也希望一家大細打好底子，可以對抗疫情。註冊中醫師陳綺琪就其中一個「一周7款抗疫湯水」為家長作出建議，只要飲得對，是可以清熱潤肺、益氣健脾，達到抗疫之效。

很多家長在收到湯水食譜時，都可能會想是否適宜自己與家人飲用，特別是小朋友飲後會否對身體做成不良影響，陳醫師建議可考慮以下因素:「因為一家人的體質各有不同，所以當刻的需要也不一樣，要找出乎合一家大細都可以飲用的湯水，所以當收到坊間流傳的湯水食譜時，只夠考慮的因素是當時的大環境，例如現在是春、夏天，比較潮濕、炎熱，所以要以清暑、益氣、袪濕、清熱為主。」

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當家長拿着「大重點」時，在選擇湯水材料上，就可以選用比較平和的材料，陳醫師綜合一周抗疫湯水的材料，建議說:「星期三的那款湯水不要落太多雪耳，因為雪兒比較黏滯，飲後會令到濕氣重的的體質更加濕，更加容易阻礙脾胃運化，而出現胃脹、滯氣，因為雪耳要脾胃移動暢順才能夠進行滋潤作用，否則會有反效果，濕聚在體內。」

陳醫師表示一周抗疫湯水屬比較平和，「如果你單是一天飲一次，或者隔很久才飲一次，其實功效並不大，當中我會建議加入准山，是很適合一家大細飲，但要夠堅持才可以見到功效。舉個例有人說食黑豆可補腎，但必須要長期服用，的確可有補腎效果。」綜合陳醫師認為，一周抗疫湯水是一家大細都可以飲，不會有反效果，想要好效果，便需要持之以恆地飲用。

註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

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