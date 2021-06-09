陳倩揚培養2個兒子做暖男　疫情下享受仔女叫媽媽：鍾意有存在感

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-09 07:00

育有3名仔女的陳倩揚，笑言去年疫情令3兄妹雖然困在家中，但幸好也能自得其樂。雖然2名囝囝的年齡都比妹妹大，但都能打成一片，一起玩耍。倩揚更透露，10歲大仔思想較為成熟，明白能夠面對面上課和飲茶的時間並非必然，近月復課後更感珍惜。而她也十分喜歡3兄妹在家叫「媽媽」的時光：「好鍾意呢份存在感！」 攝影：黃寶瑩

在疫情的影響之下，小朋友在去年受到的影響甚大：學校停課、進行網課、課外活動停止、人與人之間保持社交距離、和父母24小時長留在家，都是全新的體驗。育有2子1女的陳倩揚也坦言，去年面對大環境的轉變都是懷著「隨遇而安」的心態：「最緊要係安頓咗眼前嘅情況，其他就一齊同小朋友摸索、一齊學習。」她又指，幸好大仔已經10歲、細仔也6歲，能夠理解情況。

而2個哥哥又十分願意陪只有3歲的妹妹一同玩，「玩唱歌、玩表演，哥哥又會扮學生畀妹妹扮教書。好彩有3個小朋友，喺屋企都唔會太悶」。當然，3個小朋友的相處也不會時時刻刻十分和睦，總有爭吵的時候，「爭睇電視，人人想睇嘅節目都唔一樣，但我屋企得一部電視，我就同佢哋講：一嗌交部電視就會自動熄㗎！」倩揚同時希望他們能自己想辦法解決衝突，盡量在最後一刻才介入，她相信這也是孩子學習待人接物的教育之一。

相處時間增多 享受媽媽專屬存在感

去年面對親子時間暴增，倩揚除了感到挑戰，也覺得十分感恩。她分享大仔曾發現她梳妝枱的垃圾桶壞了，用腳也踏不開蓋子，兒子竟默默地想辦法為她修理。有一天，她看到梳妝枱上貼了張便條，是兒子的窩心提醒，指垃圾桶已被他用橡筋修好，但要小心地使用。「哥哥好細心，我唔知佢原來留意到咁細微嘅事。」倩揚甜甜地笑說。

細仔的暖男程度也不遑多讓，看到媽媽長時間在家工作，不時又拿咕𠱸給她，不時又主動要為她按摩，真的非常貼心。

而妹妹年紀尚小，很黏媽咪，倩揚笑指有時去洗手間也聽到她在外間叫媽媽，「反而好珍惜呢份存在感，證明佢個世界好需要我！」

社交距離令孩子更珍惜相處

近月本地疫情放緩，學生終於可以回校上課，見回久別重逢的同學和老師。倩揚指大仔對此感受較深。她分享3個小朋友都喜歡閱讀，曾讀到《十兄妹網絡有情》一書提及網絡雖然方便，但也不及見面來維繫感情，相信大仔也很有共鳴。「雖然佢有時都會同朋友上網傾偈，但始終唔及面對面個種喜悅。」她又回想，之前疫情期間甚至一整個月沒有親身探望公公婆婆，是之前從未試過，「當時只能接受呢個新常態，尤其我做開健康節目，嗰後時期冇嘢比健康更重要」。

而注重飲食健康的倩揚也特別教導3兄妹珍惜食物，「佢哋都唔係樣樣鍾意食，不過會多鼓勵佢哋食，有時會邀請佢哋一齊住，甚至我哋買啲種子返屋企一齊種」。她又笑言小朋友很可愛，平日可能不吃蕃茄，但親手種出來之後又會願意嘗試，而孩子們又尤其喜歡打邊爐，不但能享受歡樂的用餐時間，「仲食得比平日多！」

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