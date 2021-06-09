爸爸前世情人│李璨琛變身G4特工伴女兒元元左右　Bob幫女兒拎手袋

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-09 19:03

人們都說女兒是爸爸的前世情人，爸爸甘願為了女兒當上女兒奴。娛樂圈有不少星爸亦是有名女兒奴，為了女兒什麼都可以。早前Bob 林盛斌就被老婆拍下為女兒拿手袋的照片，太太更表示拍拖時沒有要求老公為自己拿手袋，笑言「果然前世情人係唔同啲」。

Bob 林盛斌幫女兒拎手袋

Bob 林盛斌育有3個女兒1個兒子，早前林盛斌被太太拍下為女兒拿手袋的照片，太太黃乙頤表示「話說啱啱嘅星期日，帶咗啲小朋友去奇趣天地，有得打機嘅！大家姐帶住兩個妹先去shopping，跟住過嚟join埋我哋，啲細路就好興奮咁樣打機，然後就出現以上嘅畫面！其實，拍拖嘅時候我都冇要林生幫我拎手袋，而呢位最強小三，就好自然咁樣比林生拎住。」，笑言「果然前世情人係唔同啲」

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李璨琛變身G4特工常伴女兒左右

李璨琛囡囡李元元是近年非常受歡迎的星二代之一，雖然李璨琛因工作並不能經常陪伴在囡囡左右，但一放假都一定會陪囡囡去玩。早前媽媽就發現元元和李璨琛一起玩「受傷包紮」，又陪囡囡去沙灘游泳，媽媽還表示「 老豆好似G4特工常伴佢左右」。

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張繼聰陪女兒玩煮飯仔

張繼聰是娛樂圈知名的「女兒奴」，經常會花時間陪伴囡囡，簡直是有求必應！張繼聰不但經常和Kaka Ball 玩耍，Kaka Ball 要求玩「煮飯仔」開茶會張繼聰都願意奉陪！早前Kaka ball 迷上電影怪《怪獸公司》，於是要求和爸爸一起玩角色扮演，怎料是要張繼聰cosplay 電影中的小女孩「boo」，非常搞笑。

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陳柏宇同女兒齊扮美少女戰士

陳柏宇和囡囡Abigail感情亦非常好，陳柏宇經常和囡囡外出，在家的時候亦會陪囡囡玩。陳柏宇更曾經和囡囡一起扮美少女戰士，感情好到連媽媽符曉薇都不禁表示「為咗個女可以去到幾盡」。