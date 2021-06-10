家居裝修│700呎舊村屋大翻新　媽媽花6萬淘寶家品裝飾打造文藝風

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-10 22:03

隨著網購發展成熟，不少家長也會淘寶大型家品去節省整個裝修開支。今次個案的一家四口住在700呎的村屋，媽媽Queenie於淘寶花約$60,000訂購電視柜、裝飾品、燈飾、櫈等物品翻新單位，打造出有格調的文藝風格。

單位翻新前格局

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兩個半月翻新工程 大廳牆最花心思

Queenie的丈夫是電工，他主要負責轉換全屋電位、廁所馬桶及洗澡間去水位。其他裝修大部分都有朋友幫手做，報價比坊間便宜一點，連同淘寶、傢俬廠訂造費、裝修等費用，是次翻新工程花約60萬，最大支出是全屋水、電、油漆、泥水。

Queenie最花心思的地方是大廳的牆，他淘寶了各式各樣的裝飾品去佈置，營造出有格調的設計感。

小朋友床跟「風水色」

Queenie育有一子一女，大兒子今年7歲半，女兒則5歲。Queenie表示：「知道囝囝鐘意樓梯櫃所以幫佢搵傢俬廠訂造哩款床，啲顏色就因為睇過風水，所以好多都係跟風水色去配搭。而我個女好鐘意比卡超，所以顏色揀左佢最中意既黃色。」

淘寶難避免「中伏」

Queenie直言是次為翻新單位而淘寶的家品不是全部都很滿意，當中較「中伏」的是鞋櫃。到貨後發現鞋櫃背面材質薄如紙，於是只能丟棄。另外，淘寶的電視櫃到貨後亦發現其中一隻「腳」已彎曲，要丈夫重新修正。Queenie認為有時也避不了「中伏」，只能盡量看評語決定。

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