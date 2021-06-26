蔬果一買回家要即要放入雪櫃？　疫情下網購做足2步聚減感染機會

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-06-26 10:00

現在不少人已經建立良好的「回家三部曲」洗手、換衣、洗澡，將可能沾染在自己身上的病毒不帶進家中，而三級緊戒非必要避免外出，造就大家開啟手機便是下訂單，生鮮雜貨、三餐、民生用品…等，只要你有需求，基本上都能外送／網購到家中，但這些包裹上，也許沾染着病毒，讓你在無形中將病毒帶回家！

疫情之下外購物品處理大法（按圖即學！）

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所有進入家中的物品「都須嚴格把關」

台灣目前已知的病毒株為英國變異株，不只傳染力相當強，家庭傳播力尤其驚人，曾有一項挪威研究顯示，在同一個家戶之內，家戶傳染率差異很大，英國變種病毒竟達42%，而原來的新冠病毒只有26.5%。由此可知，阻絕病毒於家門口之外，自然是最重要的事！

物品放行2步驟，當最嚴格的守門員

對此，台灣中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音在受平面採訪時說到，所有從外面帶進家裏的物品，包括購物或宅配包裹，最好按照以下步驟處理。

步驟一：

將外包裝的塑膠袋、提袋丟棄，或是用酒精消毒。許多人會以紫外線燈來消毒物品，但由於物品會有凹凸部分，難以照射到，所以只能消滅部分病毒，千萬不要過度依賴紫外線燈的防護效果。

步驟二：

澳洲維多利亞州曾經歷2次封城，有一次甚至長達將近3個月，而他們的居民分享阻絕病毒的經驗，外出購物返家後，他們會先噴灑酒精，並將所有物品如蔬菜在室外通風30至60分鐘後才會拿進門。可以將進家門的物品放置通風處30分鐘左右，如果沒辦法放在外面太久，醫師建議可以將蔬菜、水果等食物趕快放入冰箱就好。這樣做不是因為冰箱的低溫能殺死病毒，而是可以預防再次觸碰。蔬菜上就算有沾附病毒，只要經過清洗、烹調便沒有疑慮。

出門返家第一件事，絕對是洗手！

若是不得不外出一趟，回到家必做的絕對是「洗手」，即便在外面你並不是直接用手觸碰ATM，或是點餐時有跟店員隔着塑膠簾，使用後都應消毒雙手，許多人會使用塑膠袋裝購物時找回的零錢，但花錢時還是會觸碰到紙鈔、硬幣。這都告訴我們，即便我們小心翼翼在外都用手直接碰觸物品，但我們仍有「不小心」或「不得已」的時候，因此最終還是需要洗手。因此無論何時何地「勤洗手」才是杜絕病毒的不二法門。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：杜絕病毒，網購物品2步驟才能放行進家門，醫師：來自澳洲封城經驗！有效！】