親子staycation│房內唔好赤腳踩地氈？醫生盤點8大酒店衛生黑點

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-23 21:30

疫情之下，港人未能出國外遊，留港Staycation成為熱門的親子活動。有醫生指，酒店房間內，也有不少地方暗藏危機！家長帶孩子入住酒店時，也要多加留意，時刻保持衛生意識。

按圖即睇8大衛生黑點

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最易忽略門柄

全科醫生鍾偉傑亦曾帶子女到酒店Staycation，他表示，酒店房間內最骯髒的衛生黑點必定是地氈。「一定唔可以俾小朋友赤腳踩地氈，要著襪，最好著埋酒店拖鞋。」

他提醒，電視遙控器、燈掣、馬桶、浴缸也是孩子容易觸碰的衛生黑點，大家最易忽略的是門柄。「酒店房出面個門柄係好污糟，要徹底清潔。」他建議以大張的70%酒精消毒濕紙巾，抹乾淨酒店房間裡裡外外的物件。「帶得佢出去玩，呢啲衛生要做到足。」

謹慎選擇玩樂時段

若家長希望帶小朋友使用酒店的玩樂設施，鍾醫生建議謹慎選擇玩樂時段。「如果酒店有定期消毒，就喺消毒完即刻去玩，唔好等個section差唔多完先去，就會乾淨少少。」

他指，酒店範圍內的公共設施，例如電梯按鈕亦是播毒高危位置，並提醒家長與孩子緊守防疫原則，時刻配戴口罩，清潔雙手，以及與他人保持1.5米社交距離。

孩子勿在地上爬

兒科專科醫生陳欣永表示，雖然酒店房間每天也有專人清潔，但大眾並不知道清潔有多徹底，提醒家長帶孩子入住酒店時，首要留意的是房間的地氈。

「當然佢哋會吸塵，但只係清咗表面嘅污糟嘢。會唔會有人倒瀉咗嘢，或曾嘔吐，又冇透徹清潔乾淨呢？小朋友要避免喺地下爬，同埋坐喺地下玩。最好自備拖鞋，或者用酒店提供嘅即棄拖鞋。」

避免浸浴缸

不少孩子喜歡浸浴，陳醫生指，每天也有不同客人使用酒店的浴缸，因此使用前宜先雙重清潔，消毒及抹乾淨。「最好非必要就唔好喺酒店房浸浴缸，企喺度沖涼會好少少。」

他補充，房間內的電視遙控器、電話、馬桶也是高危位置，使用前宜先消毒。除此之外，家長還要留意熱水壺。「冇人知道上手客人點樣用個熱水壺，會唔會喺入面煮麵。如果帶咗BB，要煲水沖奶，煲多兩次先用個熱水壺，就會好啲。」

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