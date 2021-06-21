星父母在父親節曬仔女甜蜜照　張智霖羅子溢陳法拉李嘉欣罕有出相

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-21 14:10

陳１昨天（20日）是父親節，不少星爸都引頸以待家中的小寶貝會如何和自己慶祝。Bob一家好笑地吃公仔麵慶祝；李璨琛則和女女Lucy難得地一齊切蛋糕；而陳法拉、張智霖也罕有地分別貼出丈夫和兒子的相片，讓人感受到一屋溫馨甜蜜。

林盛斌（Bob）

人人花心思慶祝父親節，圈內多仔公Bob卻和4個仔女一齊食公仔麵，雖然小朋友都食得津津有味，但Bob卻睡眼惺忪。他更想不到太太Pearl真的把照片放上網，在照片下驚訝留言，不過不少網民留言讚他是好爸爸。

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李嘉欣

李嘉欣生日和父親節同一日，兩夫妻一齊和囝囝切2個蛋糕、Staycation慶祝一番。照片見10歲囝囝許建彤長得很像爸爸。許家重視父親節，去年父親節，李嘉欣同樣有帖文慶祝。

張智霖

張智霖和太太袁詠儀靚靚近年主力在內地發展，他們的兒子「魔童」張慕童已經14歲，長得又高又瘦。今年父親節，只見父子抱住愛犬一同悠閒地過。不過魔童一雙又長又幼的雙腿實在驚艷網民，大呼是「女士都想要的一雙腿」，亦有人猜想魔童的身高或者已超越爸爸。

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羅子溢（羅仲謙）

羅子溢、楊茜堯（楊怡）珍愛女兒小珍珠就眾所周知，在父親節當然也是以女兒行先。羅子溢無懼炎熱天氣和小珍珠到主題樂園遊玩，還配上內心小劇場，笑著想像小珍珠不滿爸爸阻住她吃飯，十分溫馨有趣。

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王祖藍

王祖藍近日上節目《日日媽媽聲》都有大談太太李亞男和2個女兒，而他和女兒們的關係更是密切。在父親節，他亦表示：「一家人在一起就是最好的父親節禮物！」又貼上幾張食物照片，相信是吃了大餐慶祝。

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李璨琛

李璨琛有個趣致女兒Lucy，生活一定不沉悶。早前父女一起試西裝，被女兒「玩謝」，之後更少有地和家人正日慶祝父親節，雖然只是平淡地切蛋糕，但味道一定是甜入心中。

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胡杏兒

胡杏兒今年誕下第3個兒子，家中一屋男士。對第三次榮升爸爸的李乘德，小兒子或者就是最佳禮物。胡杏兒亦大讚丈夫平日幫忙照顧兒子們，換片、教刷牙、同玩同食，統統都讓她感到很幸福。

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岑麗香

岑麗香出演的劇集《寶寶大過天》正在熱播，現實中她也是2個兒子的媽媽，父親節在IG寫上「you are the best」，大讚丈夫是最好的爸爸。

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陳法拉

陳法拉今年情人節宣布女兒「小米妮」出世，外籍丈夫第一次過父親節，開心地抱起女兒親吻。陳法拉也寫說很開心有他們2位來到她的生命之中。