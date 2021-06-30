當寄養家庭6年曾照顧4小孩　寄養媽媽：愛係可以改寫小朋友命運

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-30 21:33

很多人會誤解寄養和領養是同一件事。有些人會覺得照顧自己小朋友已經夠辛苦，哪有時間成為寄養家庭照顧更多孩子，亦有些有心人願意為了讓面對家庭問題的小朋友能夠健康成長，選擇成為「寄養家庭」照顧孩子。 身為在職媽媽、育有兩個女兒的Kaye自6年前成為寄養家庭，先後寄養4個小朋友，年紀最小的孩子來到Kaye家時只有3個星期大。Kaye指當初看到有未輪候到宿位的小朋友因家庭問題而過身，直言感到心痛「想像唔到香港呢個咁繁榮嘅城市係有小朋友得唔到照顧」，因而踏上成為寄養家庭的一份子。 （攝影：黃寶瑩）

身為在職媽媽的Kaye育有兩個分別11歲和17歲的女兒，先後寄養了4個小朋友，最長達2年，最短9個月，現時照顧一個14個月大的嬰兒，來到Kaye家時只有3個星期大。Kaye表示當有孩子需要被寄養，寄養家庭會得知孩子的健康狀況、居住地點，若果有需要亦會附上原生家庭媽媽的背景，例如若原生家庭的父母有吸毒習慣，寄養家庭就要特別注意孩子心理狀態。寄養家庭照顧小朋友期間，機構會進行家庭探訪，了解孩子狀況，安排孩子被領養或回到原生家庭。

（攝影：黃寶瑩）

超過3800位小朋友正候住宿服務

Kaye 指：「2015年我睇新聞講，有個3歲小朋友係屋企過身，原來係因為父母有吸毒習慣，BB嘅奶樽掂到毒品，BB飲奶之後就過身。而呢位小朋友係需要住宿服務，只係因為長期無位而發生慘劇。而家有超過3800位小朋友正輪候住宿服務，而香港係長期唔夠宿位，只能夠等待寄養家庭寄養。」

Kaye感到非常心痛：「 想像唔到香港呢個咁繁榮嘅城市係有小朋友得唔到照顧」，因此開始上網了解寄養服務詳情，並透過「母親的抉擇」成為寄養家庭。Kaye透露，開頭有些害怕家人無法完全接納新成員，但原來一家人可以如此齊心接納新成員，「細女平時係畀人照顧的角色，但係透過寄養，發現原來佢都有溫柔一面，識得照顧別人 。真係好感動，係一家人團結、攜手去做嘅事 。」

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被問到成為寄養家庭後感受最深刻的事情，Kaye就指「其實每一個都深刻，不過最深刻係我曾經寄養嘅一個BB，當時去健康院檢查，醫生話佢有機會有輕度自閉症。而如果小朋友被標籤做自閉症，被領養機會變低。因此我哋一家人、機構、社工都好齊心幫助小朋友，最後就無事。而家小朋友係永久家庭都生活得好好。」Kaye續指「呢個係我做寄養家庭嘅動力，睇到我哋畀關注同愛小朋友，原來係可以改寫小朋友命運。」

Kaye表示成為寄養媽媽，感受最深刻的是「睇到我哋比關注同愛小朋友，原來係可以改寫小朋友命運。」（攝影：黃寶瑩）

政府及多個機構為寄養家庭提供津貼

很多人都害怕成為寄養家庭需要花更多額外支出、時間和精神。Kaye表示其實不同機構都有提供協助，例如政府會提供津貼，以支付兒童每月的生活開支，另外亦會得到可豁免報稅的獎 勵金。

此外「母親的抉擇」亦會為橋樑計劃(Project Bridge)的寄養家長提供育兒用品（如尿片、奶粉）、報銷必要開支或提供津貼。香港寶潔有限公司 (P&G)及旗下嬰兒尿片品牌幫寶適易推出「寄養媽媽拍住上」三年計劃，為寄養家庭提供一個月用量的紙尿片及嬰兒用品以及心意包。因此，身為寄養家庭最重要是用最大的愛去愛錫孩子，讓小朋友在等待期間提供安全的家，以及關愛、扶持的環境。

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