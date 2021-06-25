父兼母職日做13小時　打造粉紅遊樂跌打館　爸爸：想多啲親子時間

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-25 07:00

父兼母職的爸爸，總會為孩子付出雙倍的愛？跌打醫師梁天柱日常既要獨力照顧8歲女兒，亦要打理醫館。店子實質是上居下舖，女兒放學後便會來到醫館，他笑指工作與生活早已分不開。為逗女兒一笑，他索性把醫館改造成遊樂場，又以女兒最愛的粉紅色作主調，「想囡囡知道爸爸一直對佢好！」。 攝影：鄭子峰

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改革醫館成打卡點

梁天柱的父母均是跌打醫師，從小在前舖後居的醫館長大。受雙親薰陶，他16歲便入行，並持續進修跌打和針灸。2008年父親退休，他便開始接手醫館，並決心進行改革。

「我覺得診所唔應該只係白色，死氣沉沉。以前細個去睇醫生，坐喺度好驚、唔開心，好大壓迫感。睇跌打要問症，唔想病人睇病時坐得唔舒服，所以我決心要令診所生氣勃勃。」

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未進醫館，已見門外放了兩部扭蛋機，店內則放有各式卡通和半骷髏骨玩偶，並以女兒喜歡的粉紅色作主調，玩味十足。「卡通可中和骷髏骨頭恐怖嘅一面。模型的話買到原裝就買，買唔到就自己整，部分裝飾係我同女兒一齊合作完成。」除了裝飾，即使趺打敷料，客人亦可自選卡通圖案，「睇醫生都可以打下卡！」。

任玩夾公仔、波波池

他更在醫館增設不同遊樂場設施，包括夾公仔機、彈波波機、氣墊球等。女兒平常放學後便會來到醫館，除了做功課，便會在店裡耍樂。沿著店子盡頭的樓梯往上走，便是兩父女的家，同時是女兒的另一玩樂點。除了玩具角落、梳妝枱，房間更設滑梯與波波池。

梁天柱坦言，店裡別出心裁的佈置，全是為女兒而設。自與妻子離異，他便獨力照顧女兒，令他更重視與女兒相處的時光。「診所以上居下舖形式經營，因為我父兼母職同佢一齊生活，所以想同佢多啲親子時間，知道爸爸一直對佢好。」

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Whatsapp傾心事 望成為「暖爸」

梁天柱笑言，正因為醫館是上居下舖，「家庭就是工作，工作就是家庭」，兩者密不可分。即使每天工作13小時，他日常會以Whatsapp與女兒說悄悄話，維繫關係。「我哋同朋友一樣，佢會將心事同想法話我知。有啲現實唔敢面對面講嘅嘢，就Whatsapp講，拉近距離。」

對他來說，作為父親，以身作則是重要一環。他不時以店子名義舉辦公益活動，並讓女兒參與其中。「例如過去一年疫情期間，曾派發福袋、口罩，盡量同佢一齊參與，等佢知道爸爸如何回饋社會。」

7月1日將是店子喬遷兩周年的日子，梁天柱亦將舉辦慶祝活動，進行義診和派發福袋，包括自家口罩、跌打酒、藥膏和米，女兒亦將在場。「我希望小朋友長大後成為一個有責任心嘅人，我只知道要盡我所能將事情做好，樹立榜樣，做一個『暖爸』。」

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