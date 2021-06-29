迪士尼與彼思電影場景登陸海港城　一家大細玩轉迪士尼家居裝置

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-29 20:40

還有兩星期便正式踏入暑假，不少商場紛紛推出活動供大家參閱。有商場以迪士尼及彼思動畫為主題，設置大型場景讓粉絲打卡拍照，部分場景更加有互動遊戲讓小朋友參與！小粉絲一定不要錯過！ （攝影：余嘉文）

Pixar Fest

為慶祝彼思動畫 35 周年及最新電影《盛夏友晴天》上映，海港城與迪士尼及彼思再度合作，舉行於6月30日起至8月15日攜手舉辦香港首個PixarFest！場內以12 齣迪士尼與彼思電影，包括《反斗奇兵 4》、《怪獸大學》、《海底奇兵 2》及《靈魂奇遇記》等為主題，於商場不同地方設置特別場景，另外，極具代表性、與位於美國總部同大的 Pixar Ball and Lamp 也首次在香港亮相，小粉絲一定要逐個場景打卡！除多個打卡裝置外，場內亦設有AR 拍照、網上遊戲等，只需下載免費手機應用程式「Harbour Cityzen」，開啟程式內的「AR 體驗」鏡頭，並對準於場景内的電影標誌，動畫角色就會隨即出現與你合照。

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Disney Summer Home Party

MegaBox 於6 月 25 日至 9 月 5 日期間，與迪士尼聯手舉辦 MegaBox「Disney Summer Home Party」。場內設有 5 個不同迪士尼主題、 22 呎高的超大型家居場景主題裝置，當中包括「米 奇型格客廳」、「米妮時尚飯廳」、「小熊維尼甜蜜蜜睡房」，以及「唐老鴨繽紛廚房」，每位迪士尼朋友的大型雕塑都會於各自主題的場景內恭候大家，每個場景均各有特色。而L9 則設有「Disney 童趣遊樂園」，適合年紀比較小的小朋友。另外，L5 裝置旁另設有一部「體感夾公仔樂」互動遊戲機，於限時內以身體動作控制機械爪，成功夾中遊戲機內的迪士尼可愛公仔即可獲贈多間商戶優惠券。