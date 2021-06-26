屯馬線│沿線有咩好玩？古蹟遊親親大自然　推介3條親子遊路線

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-26 21:00

期待已久的港鐵屯馬線將於6月27日（明天）全線通車，新車站宋皇臺站及土瓜灣站即將啟用。屯馬線全線通車後將長達56公里，為本港最長的鐵路線，沿途不少親子好去處，涵蓋古蹟遊、室內放電，亦可親親大自然，是次便向大家3條玩樂路線，讓大家及早規劃行程！

(港鐵「屯馬線」網站截圖)

按圖了解路線1-藝術古蹟遊路線：

路線1 藝術古蹟遊

土瓜灣站 牛棚藝術村

牛棚藝術村昔日為戰前屠宰場，政府於2001年將屠宰場活化成藝術村，現時牛棚藝術村的紅磚歷史建築被列為二級歷史建築，有多個藝術工作者及藝術團體進駐，不時舉行各種展覽及適合親子參與的工作坊，是土瓜灣的地標之一。

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土瓜灣站 永香冰室

永香冰室於土瓜灣服務街坊60多年，店內裝潢幾十年未變。淺綠色磚牆、舊式吊扇、窗花都充滿60年代氣息，小朋友可藉以感受到舊香港特色。

宋皇臺站 宋王臺花園

相傳南宋末代皇帝趙昰和他的弟弟趙昺為逃避元軍追殺，曾躲藏於九龍城的山丘上。趙昰死後，當地村民在他避難的山丘上取了一塊巨石，將其做成了名為「宋王臺」的紀念碑。這塊石碑正是坐落於宋王臺花園內，途經這裡，父母不妨向孩子訴說這段香港歷史故事。

按圖了解路線2-室內玩樂遊路線：

路線2 室內玩樂遊

按圖即睇5大動感親子園區有咩玩：

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屯門站 NAMCO Asobi Park PLUS

位於屯門的《Asobi ParkPLUS》以「Glamping」為主題，分為5大動感親子園區，包括：「想像之丘」、「Poi Poi Paint Wonder Coloring」、「小王國」、「Eco Ride」及「創作村」。其中最受歡迎一定是漆彈波波球「Poi Poi Paint Wonder Coloring」，小朋友可以將結合虛擬漆彈的真實波波球投向屏幕，創作出獨一無二的科技藝術作品！絕對是放電好去處！

NAMCO Asobi Park PLUS

地點：屯門市廣場1期2樓2190A舖

開放時間：11:00-21:00 (最後入場時間: 20:30)

點圖即睇入園攻略：

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點圖即睇其他好玩設施:

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尖東站 香港樂高探索中心LEGOLAND

有「樂高超級室內遊樂場」之稱的香港樂高探索中心面積高達30,000平方呎，主要為有 3-10 歲兒童的家庭提供平均 2-3 小時的互動及教學體驗。中心將設有10個不同的樂高主題園區，加樂高咖啡屋及禮品店合共12個設施，位於鬧市尖沙咀 K11 MUSEA地庫一樓，非常方便親子入場玩樂。

10個不同的樂高主題玩樂設施包括:古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗、樂高咖啡室及禮品店。

香港樂高探索中心LEGOLAND

地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

開放時間：11:00-21:00 (最後入場時間: 20:00)

電話：2143 7300

第一城站 Hong Kong Climbing Park

Hong Kong Climbing Park位於沙田富豪花園，佔地25,000呎，是全港最大的攀爬樂園。小朋友可以在4.5米高的室內抱石區域攀爬超過50款線路，場內更設有10個關卡的極限忍者園區和高牆區域，大家可以挑戰自己。

Hong Kong Climbing Park

地點：沙田大涌橋路52號富豪花園商場二期二樓

開放時間：11:00 - 20:00

電話：3708 9075

12歲以下必須有18歲或以上人士陪同付費入場一齊玩

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恆安站 We Go Mall

We Go Mall 走親子路線，場內有許多適合小朋友遊玩的設施，例如迷你賽車場、彈床樂園等等。商場內更有親子餐廳，小朋友可以一邊食飯，一邊玩繩網、沙池、波波池等設施！

商場內的Whizbo Kids Café是由國內著名親子餐廳PINOLO與香港百利保集團的合作項目，佔地5,000多平方呎，設置不同的親子遊樂設施，部分更由韓國著名品牌Kids Factory擔任設計，例如繩網、「小煮子天地」的玩具廚房和「夢幻化妝間」。後兩者的玩具豐富且逼真，必定滿足到小朋友喜歡模仿大人的願望！

而最大的賣點則是結合了投影計分遊戲的「雪白波波池」，一組設施連結了繩網、滑梯、波波池和投影計分遊戲，從玩樂中訓練小朋友的體力和手眼協調能力。

Whizbo Kids Cafe

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號店

查詢及訂座：2623 0396

按圖了解路線3-大自然放電路線：

路線3 大自然放電

屯門站 屯門共融遊樂場

屯門共融遊樂場分南北兩部分，共七個遊玩主題區。北面以水中荷花為主題，提供玩水區、高高低低的小山丘區、彈床、音樂小玩意如敲擊樂器和鼓等。南面則以爬蟲動物為主題，設不同高度和類別的攀爬架、瀡滑梯；小朋友可在沙池「掘蛋」、「玩轉」各類搖擺旋轉設施、觸感活動組件等，不過目前涉及「水、沙」的設施因疫情而暫停中。

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宋皇臺站 九龍城賈炳達道公園

九龍城賈炳達道公園是眾多單車公園中，難度偏向簡單的一個，於新車站宋皇臺步行約10分鐘左右便可到達，即使剛學懂踩單車不久的小朋友也可以挑戰。場內亦有單車租賃亭，有三輪車及單車可供選擇。

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馬鞍山站 馬鞍山公園

公園佔地約5.5公頃，內有許多設施，包括觀境台、迷宮式設計的花園、兒童遊樂場等等。公園有很多大草地，爸爸媽媽可以和小朋友野餐，亦可以走到馬鞍山海濱長廊踩單車！

+ 4 + 4 + 4

馬鞍山站 烏溪沙石灘

烏溪沙石灘近馬鞍山港鐵站，秋天去到吹海風，非常舒服。很有名的「海之心」都是位於烏溪沙石灘，可惜早前被拆毀。不過石灘環境清幽，是遠離煩囂，放鬆心情的好地方。

馬鞍山站 昂平草原

馬鞍山郊野公園至昂平的路段難度不高，最適合父母帶小朋友一起行。由馬鞍山郊野公園燒烤場起步到昂平約需一小時，整段登山徑大部分為石級，一直向上行，不算陡峭。

走過石級後便會到達涼亭，沿昂平營地指示牌走10分鐘左右便會到達昂平營地，最適合和仔女看著風景野餐！