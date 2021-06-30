暑假必去｜太空館天象廳翻新後重開　全新半球形屏幕電影票價不變

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-30 22:00

經過超過一年的翻新工程，香港太空館天象廳將於明天（7月1日）重開。工程換上了全新的無縫拼接半球形屏幕，帶來更佳的視聽體驗。重開後，天象廳將上映三套全新節目，票價不變。

畫面不再「一格格」

去年5月，香港太空館天象廳關閉進行翻新工程，是自1980年啟用以來最大規模工程，斥資近3000萬元完成，並將於明天正式重開。館方表示，是次工程主要為天象廳更換全新的半球形屏幕，以及將其他設備如數碼天象投影系統、音響系統、控制室和製作室提升至最新技術水平，為觀眾帶來更佳的視聽享受。

「舊有的技術令每塊屏幕之間有重疊位，如果你曾到太空館欣賞節目，你會發現畫面分開一格一格，會有一條條黑線在畫面內。」館長李為君表示，全新的半球形屏幕採用無縫拼接技術NanoSeam，令每塊屏幕之間沒有重疊位，畫面較從前更均勻及光亮。

太空館：新節目上映一段時間

天象廳重新開放後，將上映三齣全新節目，分別是天象節目《天外有天》、全天域電影《古洞透天機》和立體球幕電影《穹蒼解密3D》。前座票價24元，後座32元，門票即日起於太空館票房和城市售票網發售。

太空館傍晚於社交平台表示，新節目售票反應踴躍，大部分場次快將售罄，提醒節目將上映一段時間，《穹蒼解密3D》及《古洞透天機》將放映至2022年3月31日，而《天外有天》亦會放映至今年12月31日。

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