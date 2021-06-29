海洋公園全新互動體驗館探索號R開幕　小童限定優惠$415任玩3個月

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-29 21:50

海洋公園全新互動體驗館「探索號R」明天（30日）正式開幕，糅合科技與保育元素，並推出一系列親子工作坊，透過體驗式學習激發孩子想像力。園方又宣布，推出港人限定全新「開SUM夏日入場證」，成人以港幣760元，小童以港幣415元便可無限次暢遊公園3個月。 攝影：歐嘉樂

按圖了解「探索號R」新設施

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虛擬互動遊戲

「探索號R」是海洋公園今年夏日的重點項目，斥資3,000萬元興建。新館樓高兩層，約400平方米，配備多項新技術，包括3D掃描、3D虛擬投影等，讓小朋友參與糅合虛擬和趣味元素的互動遊戲，拼砌獨一無二的AI超級動物，透過體驗式學習式認識大自然及保育，激發想像力和科學思維。

按圖了解親子互動工作坊

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體驗活動於星期一至五每日約有20節，星期六、日及公眾假期則每日約23節，每節約45分鐘。活動對象為3至9歲小童，名額為6至10名小童及其陪同之成人。門票以外，一名成人與一名小童進入體驗館須另付港幣 120 元。

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此外，「探索號R」亦有不同的親子互動工作坊可供參與，透過有趣的遊戲，讓小朋友認識本地生物多樣性，並觀察動物如何利用保護色作「隱身術」，避開獵食者。費用為每位港幣180元（包括一名小童和一名成人參與），有關報名詳情可參閱海洋公園官方網站。

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3個月任玩限定優惠

為慶祝「探索號R」正式開幕，公園特別推出港人限定全新「開SUM夏日入場證」。入場證讓大家可以靈活計劃遊園時間，只需要以低於兩張普通門票的優惠價錢──即成人港幣760元、小童港幣415元及全日制學生港幣605元──便可由即日起至2021年9月30日前，無限次暢遊公園。

如同時購買3張「開SUM夏日入場證」或以上，或「無限次入場證」持有人憑舊有「無限次入場證」於海洋公園現場購買「開SUM夏日入場證」，可享9折優惠。

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