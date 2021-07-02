親子好去處｜暑假免費玩轉中環夏誌　PMQ繪本展參與書籤工作坊

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-07-02 18:19

踏入夏季，不少爸爸媽媽會帶同小朋友到戶外遊玩。中環海濱和PMQ分別舉辦親子活動，全部免費入場！中環海濱活動空間設有長達個多月的《SummerFest中環夏誌》，小朋友可以去到體驗運動與音樂，而PMQ元創方亦設有「我地之間」繪本展，精選70多本來自歐美、日本、韓國等地的繪本，喜歡閱讀的小朋友必去！

SummerFest中環夏誌

由Central Venue Management（CVM）主辦，長達個多月的《SummerFest中環夏誌》早前正式展開，三項常駐裝置 – 《莫奈花園》、《SUMMOJI夏日想》和《光影迷宮》率先登場，絕對是打卡好去處！此外，現場亦有高智爾球體驗，以及多項攤位活動及工作坊。絕對可以玩足半日！另兩項重點節目亦將於7月中及尾舉行，分別是《生活藝術館》（7月17日至8月6日）及《Home Sweet Woof! Festival》（7月29日至8月6日），前者是集流動表演空間、舞台演出、互動玩樂設施、生活藝術市集等的文青天地；後者則是鬧市核心難得一見的人犬共融樂園。

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PMQ「我地之間」繪本展

PMQ將於7月3日至8月1日舉行「我地之間」繪本展 。繪本展以大自然為主線，精選70多本來自歐美、日本、韓國等地的繪本，透過「我地相遇」、「我地相知」、「我地相惜」三大主題分類，讓人在繪本閱讀中，感知大自然的美、並重新思考大自然和人之間的種種關係和可能。讀者既能從繪本中體驗自然之美，亦可透過展覽期間的豐富活動，向認識自然邁進一步，喜歡閱讀、靜態的小朋友必玩！

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