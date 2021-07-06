升中派位|2小學逾9成半學生獲派首志願　佛教林金殿校長：好滿意

撰文： 黃慧雯 王淑君 最後更新日期： 2021-07-06 17:29

2021年升中派位結果今日（6日）公布，整體滿意度亦微升，教育局昨日（5日）公布本年派位滿意率，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為92%，較去年升兩個百分點；統一派位獲派首志願為67%。多校今年的升中派位成績亦相當理想，有學校更有超過95%學生獲派第一志願，比全港平均的67%高出28%，校長對派位結果也感滿意。

佛教林金殿紀念小學95.9%獲派首志願

位於葵涌葵芳邨的佛教林金殿紀念小學，今年升中派位有95.9%學生獲派首志願，98.6%學生獲派首三志願，學生獲派的學校包括佛教善德英文中學、天主教母佑會蕭明中學、順息聯誼會李兆基中學、聖公會林護中學及保祿六世書院等。

吳永雄校長對今年的派位結果感到開心和滿意，也強調學生的首志願並沒有降低要求，不乏順利入讀第一組別中學，學校也花了不少時間和心思，舉辦多次網上家長晚會解釋派位機制和策略。「有家長只有一間心儀學校，就未必建議自行階段選2間學校，一旦第2間成功，就無法參與統一派位。」他亦多謝家長信任學校分析的選校策略，讓更多學生能順利入讀心儀中學。

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另一位於馬鞍山的保良局雨川小學，在統一派位階段95% 學生獲派首志願學校，98% 學生獲派首三個志願學校。

黃埔宣道小學今年升中派位有80%學生獲派第一志願，而獲派首三志願為91.4%，整體滿意率與全港比率相若。學生獲派的學校包括迦密中學、基督教女青年會基督教女青年會丘佐榮中學、何明華會督銀禧中學、東華三院黃笏南中學、協恩中學、文理書院等，校長李德衡對本年度整體升中派位成績滿意。

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校長：感恩全體老師專業用心

保良局黃永樹小學今年有87%學生獲派首志願，有97%獲派首三志願，學生獲派的學校包括拔萃女書院、聖保羅男女中學、協恩中學、聖馬可中學、香港中國婦女會中學、聖保祿中學、保良局第一張永慶中學、迦密主恩中學、宣基中學、景嶺書院、將軍澳官立中學

對於今年的派位結果，陳瑞良校長說：「在疫情影響日常課堂下，感恩全體老師專業用心，展示應變能力；家長與學校互相信任，同心同德支持學生；學生又懂得自我管理，擁有自主學習，在不同的學習模式下仍然奮進積極。」

位於屯門的直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學，今年的升中派位有86%學生獲派首志願，90%學生獲派首三志願， 學生獲派的區怖中學包香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學、保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學及馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學等，而外區的中學包括喇沙書院、華仁書院 (九龍)、瑪利諾修院學校(中學部)、長沙灣天主教英文中學及聖芳濟書院等。

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叩門所需文件（一般情況下）：

一般來說，面試衣著以校服為佳，出門前宜檢查清楚所有叩門文件，避免有遺漏：

1. 小五、小六成績表

2. 派位文件

3. Portfolio（課外活動記錄、獎項等）

4. 如自行分配階段曾挑選過叩門學校，亦要帶上相關文件

5. 身份證

6. 校長推薦信（如有）