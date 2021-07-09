鄭中基兒子幼稚園畢業父子檔上台表演　太太余思敏不捨：時日太快

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-07-09 16:03

在7月的暑假前，不少學校也在這期間舉行畢業禮，鄭中基（Ronald）與太太余思敏育有一子一女，大女Emma今年10歲，而細仔Evan今年6歲，就讀幼稚園K3的早前學校舉行畢業禮，爸爸鄭中基更與仔父子檔上台表演，太太余思敏則在IG表示：「時日太快無知的小孩一晚長大，最唔捨得既其實係媽媽！」

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鄭中基上月出席活動時曾透露正在拍攝新戲，他希望6月底前完工，可以陪孩子放暑假。兒子就讀的維多利亞幼稚園舉行畢業禮，他更與兒子一起上台表演，太太余思敏今午（9日）在IG貼文表示：「轉眼輪到細佬都畢業了，媽媽一共返咗8年既幼稚園生活亦都終於告一段落了！🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓＃時日太快無知的小孩一晚長大#一個接一個#4年+4年每日接送#最唔捨得既其實係媽媽#兩隻小學雞#一個啱啱小學，一個又話就嚟中學🤦🏻‍♀️」看來最不捨的是媽媽，而方力申亦有留言恭賀Evan畢業。

Evan就讀的維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)屬維多利亞教育機構旗下，全港有數間分校，其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園最多星二代入讀，每間分校學校不同，每年學校約由8萬至9萬多元。

周汶錡（Kathy）與法籍丈夫Julien Lepeu婚後誕下兩個混血囝囝Jacques和Avner，並讓他們就讀位於跑馬地樂活道的私立幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園，該校每年學費為4萬零8百元，不少學生也考入熱門小學如聖保羅男女中學附小、拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學等。

Kathy經常分享一家人的生活點滴，早前Kathy貼出大仔Jacques的照片，只見Jacques心口掛有「班長」的牌子，相信是被選做班長，非常叻仔！早前Kathy亦貼出大仔Jacques Lepeu在家抄寫中文句子的相片，只見Jacques在練習簿練習寫「零用錢買糖果」，不少網民大讚「繁體字寫得好靚」、「好叻👍，學中文好重要！叻媽媽」。另外，亦有網民發現Jacques練習簿上的中文名，原來Jacques中文名叫雷棨宇，弟弟則叫雷棨博。

現年K3的Jacques，今日（30日）舉行幼稚園畢業禮，周汶錡在IG貼出他上台致辭的影片，只見他淡定地以中文致辭，在台下的媽媽非常感動。她留言：「哥哥畢業了! 還記得K1第一天返學你帶著依依不舍的表情看着我⋯今天你已經可以自己一個人站在台上為學校畢業典禮報幕， 心情無比感動。非常感謝老師們，主任，陳教（校）長的用心教導和愛錫每一位學生，給Jacques 一個很好的起步點！」

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