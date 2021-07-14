疫下體驗求職　學寫履歷模擬面試　中學生：興趣與現實可平衡

疫情之下，莘莘學子經歷長時間停課，唯並不等於停止學習。非牟利機構香港青年成就部（JAHK）早前舉辦賽馬會社區持續抗逆基金-JA「展才‧啟夢」青年計劃，邀請商界義工合作，為超過500名中學生提供互動課程，協助他們自我探索，體驗求職，及早進行職涯規劃。

攝影：歐嘉樂（部分相片由機構提供）



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了解真實職場需要

非牟利機構香港青年成就部（JAHK）獲得香港賽馬會慈善信託基金捐助，舉辦賽馬會社區持續抗逆基金-JA「展才‧啟夢」青年計劃，設計一個結合互動活動及網上自主學習的創新課程，旨在協助年輕人自我探索，為未來職涯規劃作好準備。

課程得到40多位商界義工的參與，超過500位中學生參與其中。整個計劃分為三個階段，包括「潛能探索」、「展才履歷」及「事業規劃及機遇探索」。「潛能探索」讓學生透過線上及線下的性格測試，認識自己的強項及職業方向。

在「展才履歷」部分，參加者以特別設計的線上工具，建立能夠展現個性和優點的履歷，了解現實職場所需要的技能和態度。同時，學生會與商界義工進行模擬面試，體驗真實的求職過程。在「事業規劃及機遇探索」環節中，參加者會嘗試在網上尋找工作，並透過商界義工的建議和經驗分享，開展職涯規劃。

學生：社會仍然存有機會

葵涌聖公會林護紀念中學分別有中二及中五學生參與是次計劃。中二學生張凱琳表示，自己的興趣是唱歌，一度困惑如何在興趣與現實之間取捨。「很高興有義工分享經驗，明白興趣與現實是可以平衡的。我現在亦希望成為牙醫，甚至可如歌手許廷鏗般兩者同步發展。」

中五學生潘祉充指，中五及中六開始需要考慮大學選科，此計劃有助於認識自己長處。「知道社會雖然競爭大，但仍然存有機會，要學習如何展現自信。」同為中五學生陳美琳表示，在模擬見工的環節獲益良多。「提醒了我們見工面試時，要了解對方需要什麼類型的人，緊扣自己的優點，展現視野。」

自動化篩選求職者

青年成就香港部（JAHK）行政總裁蔡卓慧表示，計劃可助培養學生的自信，明白社會仍有可能性及機會，建立對未來的信心。「學生可為投身社會及早裝備，聆聽不同人的意見，擴闊眼界。唔使躺平，可以繼續努力！」

義務商界導師Alice分享，現時商界招聘員工，已減少利用人力來篩選履歷表，反之是僱主在電腦系統輸入工作職責和要求，再由系統自動篩選合適的求職者，因此履歷表的內容亦更見重要。她認為，參與計劃後，學生對自己的認識更多。「世界在急劇轉變，年輕人可好好發展潛能和興趣，將來甚至可改變社會的經濟結構。」

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