家居裝修｜暴雨下窗邊不斷滲水點處理好？家長必學一招自救

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-28 21:00

天文台於今日清晨（6月28日）5時55分發出紅雨警告信號，直至8時20分改發黑色暴雨警告信號。一眾學生雖然意外地得到了一日假期，但突如其來的大雨令到不少家長措手不及，當中最難處理的情況，莫過於窗邊滲水，令牆身發霉！

按圖即睇窗邊滲水原因：

外牆裂痕滲水最難搞

公屋裝修易負責人繆生指，如果家中是用鐵窗的話，由於不會有膠邊所以會較易滲水，而且也沒有方法可以修理。雖然鋁窗有膠邊會更防水，但亦有機會因膠邊老化而出現滲水情況。而所有滲水原因之中，最難處理的是大廈外牆在窗口附近位置出現裂縫，要完全解決只能夠等待大廈維修的時候重新批盪。

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家長可以做到的防水工程

如果只是膠邊老化，家長可以尋找合資格的鋁窗師傅更換膠邊，至於大廈外牆有裂縫的個案，繆生也有提供一個補救方法給家長。如果大廈的外牆裂縫不算太大，可以在自家窗邊的裂縫處塗上防水底膠，不少油漆公司也有售。待防水底膠風乾後，再塗上一層防水漆油即可。

牆身濕易滋生霉菌

公屋裝修易負責人繆生表示，無論是雨天滲水導致牆壁沾濕還是因潮濕而有小水珠，最大問題都是會導致霉菌滋長令牆身出現黑點。最簡單的做法是開抽濕機，見到牆身有水珠或被窗邊的滲水弄濕，馬上用乾布擦拭。而防潮油漆只是令牆身不易發霉，並非等於防水，家長要留意。

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