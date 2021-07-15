嬰兒時期好奇心大、長大後學習欲強　一個小遊戲分出差異

小朋友主動學習、有學習的動力是每位父母最想看到的事。近日有研究發現，小朋友的好奇心天生便有差異，而在嬰兒時的一個小遊戲就能分辨出來。研究人員認為，父母可以利用小朋友的好奇心來誘發他們的學習動機，而不需要一次過提供太多的知識。



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這項研究是由美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）進行，研究人員在65名嬰兒11個大的時間，分成2組再讓他們分別玩一些普通玩具，以及一些涉及小魔術的玩具，例如物件能直接穿過牆壁、或是飄浮在半空之類。然後在他們17個月時調轉玩具。

研究人員發現，對含有小魔術成分的玩具看得更專心、更久的嬰兒，無論11個月大，還是17個月大時也沒有差別，而沒有興趣的孩子亦依然沒有興趣。到這群孩子3歲的時候，研究人員再發問卷給家長，發現對含小魔術玩具感興趣的小朋友對知識更為好奇。研究人員認為，好奇心大的小朋友長大後，更大機會有較強的學習欲望。

而另一項由美國羅格斯大學（Rutgers University）也設計了一些實體和線上故事書來評估3至5歲學齡前兒童，對不同的知識的好奇程度，例如「傳染病」。他們又發現，原來給予太多知識給小朋友，是不會令他們更好奇，反而知識量適中就最好。

研究人員們希望透過這些研究，可以幫助家庭和教育工作者利用更好的方法支持小朋友積極探索、了解世界。

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