留家抗疫｜孩子停課全屋玩具四散似有賊入屋　台媽放棄：別收了

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-05 12:00

近日台灣新冠疫情嚴峻，當局宣布暫停學校的面授課堂。與子女一同留家抗疫，令不少媽媽超懊惱！一位媽媽在社交平台貼出家裡玩具四散的照片，更一度以為有賊入屋，引來不少網民共鳴！

以為有賊入屋？

有鑑於疫情持續，台灣中央流行疫情指揮中心宣布，各級學校停止面授課堂至6月14日。孩子們留家抗疫，自不然找方式瘋狂自娛。媽媽超感動日前在其專頁發文，貼出家裡其中一個角落，可見玩具四散，更表示：「遭小偷了！！！冷靜！別動！千萬別破壞現場！」。以為是有賊入屋？她隨後hashtag補充：「#就這樣維持現場原樣、#眼不見為淨」，及後又搞笑留言：「還是別收了…把門關上就好」。

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貼文引來不少媽媽網民共鳴，紛紛貼出家裡的混亂一角。部分媽媽均不禁表達心很累，「反正就算收好了，明天又會一樣！！」、「沒眼看也不想看，讓她融入其中慢慢享受吧」、「3週了，已經放棄整理…」、「這就是日常生活，收了之後明天又跟鬼打牆一樣亂…」、「某天起床看到此景，只好默默再飄回去睡」、「就放著吧，一天偷不完，小偷會再光顧的」。

不少媽媽則苦中作樂，以幽默一面看待眼前亂局，「我也差點要報警了！」、「我都跟爸爸說，擱著就好，還可以防小偷哩～進門後還得先經過地雷區哩」、「看這樣疫情，小偷大概會光顧到年底」。有網民則建議樓主「千萬別收！趕快洗洗睡吧」、「還未到小朋友睡覺時間，千萬不要嘗試清理案發現場」、「不要動，靜等最後那一刻解放回校時一起全面修理」。

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