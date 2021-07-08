把握最後機會　海洋公園3大機動遊戲9月退役　帶孩子入場咁玩最抵

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-07-08 17:30

海洋公園日前宣佈，三大歷史悠久的機動遊戲，包括跳樓機「極速之旅」、「滑浪飛船」及過山車「越礦飛車」將於9月正式退役。為了讓港人向遊戲告別，園方推出不同優惠門票，要與孩子一同重溫成長回憶，家長們要把握最後機會了！

服務逾20年 「越礦飛車」被譽為最佳景觀過山車

今年初，政府公布海洋公園的「重生方案」，預告將會有一系列機動遊戲陸續退役。園方日前宣佈，三大標誌性的機動遊戲，包括跳樓機「極速之旅」、「滑浪飛船」及過山車「越礦飛車」將服務至今年8月31日。

園方指，「極速之旅」及被譽為擁有全球最佳景觀的過山車「越礦飛車」已投入服務達20年，而「滑浪飛船」自1984年投入服務以來，已運作 37 年，是海洋公園其中一個最歷史悠久的機動遊戲。

「極速之旅」現時如常為訪客服務，而位於急流天地園區的「越礦飛車」及「滑浪飛船」將於7月10日起隨該園區重新開放，市民可把握機會作最後告別。

按圖了解「探索號R」新設施

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特快通行證玩盡退役遊戲

另一方面，園方將於7月17至18日舉辦「夏日SING樂薈」，一連兩天帶來以香港及南區文化特色為主題的藝術及音樂活動，並於即日起推出「夏日SING 樂薈」標準及升級套票。訪客以一張成人標準入場門票的價錢（即港幣498元），不但可入園暢玩一天，亦可於當晚入場「夏日SING 樂薈」音樂會，觀賞四隊本地人氣樂隊的精彩演出。

此外，套票亦包括一份「夏日美食套餐」及一張「海洋快證」，訪客憑「海洋快證」即可於指定機動遊戲或設施之中，自選三項享受特快通行服務，而指定設施包括三個即將退役的機動遊戲。

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3個月任玩限定優惠

海洋公園早前推出港人限定全新「開SUM夏日入場證」，讓大家可以靈活計劃遊園時間。只需要以低於兩張普通門票的優惠價錢──即成人港幣760元、小童港幣415元及全日制學生港幣605元──便可由即日起至2021年9月30日前，無限次暢遊公園。

如同時購買3張「開SUM夏日入場證」或以上，或「無限次入場證」持有人憑舊有「無限次入場證」於海洋公園現場購買「開SUM夏日入場證」，可享9折優惠。

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「夏日SING 樂薈」套票持有人可於入場當日附加指定費用（成人港幣400元，學生港幣245元），升級換購「開SUM夏日入場證」，同時享受高達港幣180元的園內消費折扣優惠。

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