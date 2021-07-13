親子好去處｜港島文化七月之旅　行書展玩轉中環夏誌再睇繪本展

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-13 07:00

暑假不只想帶小朋友玩樂？七月在港島區有大量的文化節目，適合一家大細參與，增長文化和藝術的知識，一同享受高質的親子時間。正值香港書展在7月14日起舉行，不妨帶小朋友來一次文化的小旅行。

第一站：香港書展

在7月14日至20日即將舉行第31屆書展，而今屆書展年度主題為「心靈勵志」，並以「從香港閱讀世界—洗滌心靈鼓舞人生再啟航」點題，鼓勵大眾透過閱讀心靈勵志作品及參與各類文化活動，培養正面生活態度。書展及文化七月期間舉辦超過600場線上線下文化活動，包括作家講座及文藝廊展覽等，推動全城「悅」讀。同場更有香港運動消閒博覽及今年首次登場的「零食世界」，相信能滿足一家大小的不同興趣，一起樂而忘返。立即低至半價$5換購門票

入場及票務詳情：

第二站：中環夏誌

中環海濱活動空間設有不同主題的常備展覽——《莫奈花園》、《SUMMOJI夏日想》和《光影迷宮》，並將在7月17日加入最新的常駐節目《生活藝術館》。新節目《生活藝術館》設四大區域，由遊走全場的流動表演空間，至呈現歌舞、布偶劇、運動示範和多元感觀節目的舞台演出；可讓遊人參與的運動設施及互動樂器藝術裝置「拍檯拍凳」；匯集手作工藝、文藝興趣班和滋味美食的市集，為生活日常注入文青氣息。另外，和小朋友必不可錯過遊覽充滿藝術格調和法國風情的《莫奈花園》，設計和氛圍受印象派大師莫奈的作品所啟發；透過四米高的巨型LED屏幕，展出大師故居及名畫《睡蓮》和《日本橋》，一新觀賞體驗。訪客更可揮筆繪畫，與展能藝術家共同再創作莫奈巨作《荷花》和《日落》。

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PMQ「我地之間」繪本展

PMQ將於7月3日至8月1日舉行「我地之間」繪本展 。繪本展以大自然為主線，精選70多本來自歐美、日本、韓國等地的繪本，透過「我地相遇」、「我地相知」、「我地相惜」三大主題分類，讓人在繪本閱讀中，感知大自然的美、並重新思考大自然和人之間的種種關係和可能。讀者既能從繪本中體驗自然之美，亦可透過展覽期間的豐富活動，向認識自然邁進一步，喜歡閱讀、靜態的小朋友必玩！

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